青少年自殺率攀升！立委籲擴大死因回溯 石崇良：建議維持6歲以下

立法院社福及環衛委員會（25）日審查兒童及少年福利與權益保障法部分條文修改草案等案，衛福部長石崇良列主席報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

立法院衛環委員會今日審議各黨所提「兒童及少年福利與權益保障法」修法草案計72案，其中多位立委提案，為降低青少年自殺率，應將現行6歲以下兒童死因回溯機制，擴及「未滿18歲」兒少，對此衛福部長石崇良認為，自殺防治已有獨立法規且權責單位清楚，建議維持現行分析年齡層。

2024年自殺死亡再度擠進國人10大死因，其中15至64歲青壯年族群全面上升，國民黨立委王育敏認為，我國面臨少子化危機，每個孩子都非常珍貴，每一例死亡都應該用政府力量回溯討論，我國青少年自殺通報人次上升顯示現行政策並未達到防治效果，應擴大死因回溯年齡，了解問題所在。

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石崇良回應，6歲以下族群88%屬疾病或自然死亡，12%為非自然死亡，而非自然死亡死因又相對分散，但6至17歲族群因疾病或自然死亡比例下降至54%，非自然死亡中，交通事故佔17%、自殺佔17%，已有道路交通安全會報、自殺防治會報等機制，尤其自殺防治方面，已有「自殺防治法」作為專法應對，權責單位清楚，現行不足之處可以再改進。

但國民黨立委邱鎮軍擔憂，近年來校安通報自殺、自傷人數翻到3.4倍，從4777人增加到1萬5196人，現有機制效果不如外界期待；民進黨立委王正旭也直言，國高中生面臨校園、網路霸凌、家庭問題等，青少年自殺防治面臨心理健康教育與檢測未能及早介入、兒少精神人力不足、跨部會合作歸屬模糊、缺乏死亡回顧檢討機制不足等4大缺口。

對此石崇良回應，衛福部鼓勵通報風險個案，以利資源介入與協助，近年來我國青少年自殺死亡人數維持在50多位，並沒有增加，衛福部也持續強化自殺防治，並從學校輔導機制強化做起，強化各種心理諮商、社區資源連結。

不過，針對現行6歲以下死因分析，民進黨立委林淑芬指出，近2年計有178起中度高度可預防嬰兒死亡案件，其中84起屬於睡眠環境不安全有關，如趴睡、側睡、枕頭棉被包圍導致嬰兒窒息死亡等。

林淑芬怒批，網路上可見大量業者、商品誤導家長，引導照顧者讓嬰兒趴睡或在傾斜躺椅上睡覺，傳播錯誤觀念、大幅增加嬰兒死亡風險，政府卻沒有任何作為，只停留在衛教宣導、沒有強制力的商品標示，呼籲政府應採取積極作為，杜絕此類誤導消費者的商品與廣告。

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