23到33歲役男留意！ 北市4/1開放申請服替代役

台北市兵役局今（25）表示，4月1日上午9時起至4月30日17時止，開放線上申請服一般替代役。（台北市兵役局提供）

台北市兵役局今（25）表示，4月1日上午9時起至4月30日17時止，開放線上申請服一般替代役。申請對象為83至93年次的常備役體位役男，其中「替代役訓練班管理幹部」開放至11月2日17時，或申請人數額滿截止。

兵役局說明，依內政部公告，本次申請對象為83至93年次出生，且尚未接獲徵集令之常備役體位役男，緩徵原因或延期徵集事故能於116年1月31日前消滅者，都可以在公告受理期間提出申請。

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本次一般資格替代役計錄取1620名，專長資格替代役錄取2544名，備取51名。一般資格申請人數逾額時，以抽籤決定錄取資格，不得備選專長資格；申請專長資格經審查後資格不符或逾額抽籤未中籤者，如於申請時曾備選一般資格，改列一般資格超額抽籤，惟未完成申請程序者（專長資料未依規定寄件），則不具備選一般資格。

兵役局提到，經核定服替代役之役男，將依申請時間先後順序，分梯次徵集入營服役。兵役局強調，申請專長資格者，應於系統登錄個人基本資料及選填役別機關，役別機關經選定送出系統後即不得更改。

兵役局也提醒，完成專長資格線上登錄後，須於截止申請（4月30日；惟於5月1日至11月2日申請管理幹部者，則於11月2日或申請人數額滿時）前，將身分證明文件、學歷及相關專長證照影本，以掛號郵寄內政部替代役訓練及管理中心，始完成申請手續（以郵戳為憑，逾期不予受理，收件後不再另行通知補件）。

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