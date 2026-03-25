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    首頁 > 生活

    油污現形！新北環保局循線追擊 重罰土城食品廠違規排放廢水

    2026/03/25 12:24 記者翁聿煌／新北報導
    新北市環保局稽查人員投入追蹤藍色試劑，循線追查可疑污染源。（新北市環保局提供）

    新北市環保局稽查人員投入追蹤藍色試劑，循線追查可疑污染源。（新北市環保局提供）

    新北市環保局24日傍晚接獲通報，土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油污，環保局立即派員趕赴現場循線追查可疑污染源，查獲一家食品加工廠違規排放廢水，稽查人員現場開啟油脂截留槽檢視，發現該設施處理效能不彰，導致未經妥善處理的食品廢水直接流出廠外，環保局當場依違反《水污染防治法》第30條規定告發，並令立即停止排放，最高可處3百萬元罰鍰。

    環保局指出，當日稽查時已屆晚間時分，工廠環保人員已離廠，環保局將進一步核實該廠廢水產生量，若經確認屬《水污染防治法》第14條列管的事業規模，除面臨高額罰鍰外，不排除祭出停工處分，展現執法決心。

    環保局強調，食品製造業在生產過程中經常產生大量含油廢水，若未妥善處理將導致側溝油脂堆積、排水系統阻塞，甚至散發異味影響環境衛生與公共安全，呼籲相關食品業者，應確實設置並定期維護油脂截留槽等相關防治設備，確保廢水符合標準方可排放。

    環保局表示，將持續透過科學監測與跨部門合作，24小時全天候守護環境，民眾如發現任何污染情事，請立即撥打1999市政服務專線或使用公害污染陳情系統通報，共同維護環境潔淨與安全，讓違法污染無所遁形。

    新北市環保局稽查員發現食品加工廠的油脂截留槽處理效能不彰。（新北市環保局提供）

    新北市環保局稽查員發現食品加工廠的油脂截留槽處理效能不彰。（新北市環保局提供）

    新北市環保局查緝土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油污。（新北市環保局提供）

    新北市環保局查緝土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油污。（新北市環保局提供）

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