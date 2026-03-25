韓裔導演記錄金山「蹦火仔」文化 帶動地方創生觀光

新北市青年局長邱兆梅在市政會議專題報告，說明市府青年政策。（記者賴筱桐攝）

新北市青年局舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」，其中韓裔團隊「韓太子」的作品《富吉268號》，以金山磺港百年捕魚技術「蹦火仔」為主題，記錄返鄉青年簡士凱轉型發展觀光漁業的艱辛，傳承瀕臨消失的文化，影片成功吸引海外遊客前往，帶動地方創生。

新北市青年局長邱兆梅今（25）日在市政會議報告指出，青年局打造容許青年試錯、勇於實踐的環境，例如透過青年影響力啟動賽，培養洞察問題的能力；舉辦創新創業競賽，協助科技青年驗證市場；推動地方創生計畫，鼓勵藝文青年用影像說出地方故事。

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邱兆梅介紹，來自台大與政大的大一學生組成團隊「造橋鋪路」，針對年輕家庭臨時托育困難，父母對於孩子交給不認識或不熟悉的保母有疑慮，設計托育評價回饋系統，串聯居家托育中心、保母與家長需求，導入評價與資訊透明機制，提升媒合信任度，該提案獲得全國大專院校商業個案競賽第3名，目前進行系統測試，目標上架至數位發展部「公共程式平台」推動。

此外，「律果科技」用AI建構法律工作流程管理平台，協助企業進行合約管理等法務事宜，節省人力並提高效率，在青年局輔導下參與「2024 VentureStar 新創之星挑戰賽」獲得第3名，更拓展海外市場，納入輝達台灣合作夥伴。

另外，金山百年傳統漁法「蹦火仔」2015年登錄為新北市民俗文化資產，2022年全區僅剩最後一艘船，23歲青年簡士凱回鄉繼承「火長」，轉型觀光體驗活動，韓裔導演拍攝《富吉268號》，記錄船長延續傳統文化的歷程，影片曝光後吸引韓國遊客前往，開拓國際客源，目前每年約有5000人次參與蹦火仔體驗，金山也出現第2艘蹦火船。

副市長劉和然表示，青年具有勇敢想像的創意，不怕點子天馬行空，期許青年局成為連結各項政策和資源的窗口，為青年開路，打造更多有創意的實驗室，協助不同領域青年找到舞台、發光發熱。

韓裔團隊以「金山蹦火仔」傳統漁法為主題拍攝地方創生微電影《富吉268號》，成功吸引海外遊客。（圖由新北市青年局提供）

大學生組成的「造橋鋪路」團隊，針對家長臨時托育困難問題，設計托育評價回饋系統。（圖由新北市青年局提供）

律果科技研發AI法律工作流程平台，協助企業解決法務問題。圖左一為律果科技創辦人陳啟桐。（圖由新北市青年局提供）

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