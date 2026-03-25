澎湖特有種小章魚進入禁漁期 保育與復育並行

澎湖特有種小章魚，禁漁期自三月二十九日起展開。（澎湖縣政府農漁局提供）

澎湖特有種章魚禁漁期，每年3月29日至4月12日實施，禁漁期間內，全面禁止採捕、處理、販賣、持有，違反規定者，將依《漁業法》處以3年以下有期徒刑、拘役，或併科15萬元以下罰金，澎湖縣政府農漁局呼籲民眾一起遵守規定，保護澎湖珍貴的海洋漁業資源。

澎湖章魚生命週期短（1年生）、繁殖率低，清明節（4月5日）前後7日（3月29日至4月12日）為交配及產卵的高峰期，4月中旬以後，母章魚已躲藏或移棲較深水域待產，此時潮間帶有較高比率出現雄章魚，才是最佳採捕時機。

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另外，根據國立澎湖科技大學教授李孟芳研究資料顯示，澎湖章魚懷孕期要3至4個月才產出卵，母章魚還要護卵顧3個月，卵內胚胎才會成型孵化，佔了牠的生命週期中一半時間，因此澎湖特有種章魚具有生長週期短、生長快速的特性。

澎湖章魚數量急速銳減，李孟芳認為因素相當多，除了天氣劇變因素外，還有潮間帶遭到破壞、砂砱覆蓋等問題，還是需要人工復育才能永續資源。根據不斷研究顯示，發現澎湖章魚媽媽，護卵期間不能有光線及其他干擾刺激，否則整窩卵會被母章魚處理不見（可能是吃掉），後續牠也不再產卵，可謂生性害羞加孤僻等等，對於懷孕護卵環境很敏感，且要求很高。

國立澎湖科技大學教授李孟芳，成功復育澎湖特有種小章魚。（李孟芳提供）

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