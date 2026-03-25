台南農產再進軍日本市場 7噸冷凍芒果丁外銷首發

台南首批冷凍芒果丁外銷日本，正式啟運。（台南市政府提供）

台南首批冷凍愛文芒果成功銷往日本，今天封櫃啟運，數量達7公噸，市長黃偉哲強調，在地優質農產品向國際市場邁出的重要一步，也為後續建立長期穩定的供應合作奠定基礎。

外銷首發在麻豆區綠園牧場進行封櫃，黃偉哲宣告7公噸高品質冷凍愛文芒果丁正式啟運，很看好日本市場的消費力，預期可望迅速銷售一空。黃偉哲表示，冷凍芒果外銷首發，為參與東京食品展後的重要成果之一，並將於下月4日在東京晴空塔登場的「台灣祭」活動中進行推廣銷售。

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市府積極推動台南優質農特產品拓展日本市場，透過參與東京食品展，以及前進晴空塔、熊本、群馬等地，逐步開發通路，並直接接觸當地消費者。黃偉哲指出，日本市場競爭激烈，必須同時經過通路與消費者的雙重考驗，唯有具備高品質、吸引力，才能穩定銷售並持續拓展訂單。

除了冷凍芒果丁之外，也搭配系列台南農特產品進行測試與推廣，並結合台南小吃元素，提升整體行銷效益。農業局長李芳林提到，歷經對方多次實地訪廠，以及嚴格檢測後，促成合作，在地業者採用先進液態氮冷凍技術，讓產品仍能維持如現切般的果肉口感與濃郁香氣，符合日本市場對品質的高標準要求。

未來日本相關展會與通路所需芒果產品，將由在地業者穩定供應，總量預估可達15公噸；另外，也將持續拓展冷凍鳳梨丁，以及文旦汁、柚子汁、百香果汁等多元品項外銷，提高農民收益。

台南冷凍芒果丁進軍日本市場，外銷首發。（台南市政府提供）

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