林保署認證首批保育共生地 62處、2916公頃入選

林業保育署認證首批保育共生地。（記者楊媛婷攝）

農業部林業保育署去年開始推動並認證保育共生地，首批62處保育共生地今（25日）出爐，林保署署長林華慶表示，這些共生地的認證場域長期都有參與政府推動的生物多樣性保育友善措施，認為透過該認證可讓社會看到整體生態保育的成果，也顯示民眾對生態保育的重視。

林保署去年6月推動保育共生地的認證，經來自生態、文化等多領域專家組成小組檢視，則共有62處場域通過認證，還有3處獲得認證為候選保育共生地，整體認證面積達2916公頃，相當於110座大安森林公園的大小，其中陸域占80.4%，水域占19.6%，多位於國土生態綠網的區域，申請人包含企業行號、政府機關、學校、民間團體、私人地主，展現民間投入生態保育的熱情。

請繼續往下閱讀...

林華慶表示，許多認證的場域都已長期參與政府推動的生物多樣性保育或環境友善政策，如認養國有非公用邊際土地，或者就在公路旁建立綠色通道等，希望未來透過保育共生地的認證，讓更多民間團體在生態保育的努力被看見。

保育共生地專家小組召集人、台南大學生態暨環境資源學系教授王穎則表示，推動生態保育若僅靠政府部門的力量很有限，尤其國土綠網區域很多位在里山等人類頻繁活動的區域，甚至很多野生動物可能就出沒在公路旁，這些保育共生地帶來的生態價值對民眾觀念影響更深遠，也認為自去年推動認證迄今，民間申請踴躍就可知道保育觀念已深植人心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法