竹市汽機車使用牌照稅17萬4013輛 e化繳稅可抽萬元好禮

繳稅季來了！新竹市汽機車使用牌照稅17萬4013輛e化繳稅可抽萬元好禮。（新竹市府提供）

115年自用汽、機車全期及營業用車輛上期使用牌照稅4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。新竹市稅務局推出「e指搞定輕鬆繳抽獎活動」，只要線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化方式完成繳納，就有機會抽中1萬元商品券。竹市115年開徵17萬4013輛，可收稅額為14億2106萬元。

稅務局表示，竹市今年開徵的汽機車數較去年增加1647輛，成長0.96%；開徵稅額14億2106萬元，較去年減少863萬元，減幅0.6%。經統計，開徵車輛種類以自用小客車13萬8007輛最多（占79.31%）；其次為151cc以上重型機車2萬461輛（占11.76%）；自用貨車1萬2851輛（占7.39%）排名第三。其中重型機車115年開徵2萬461輛，以151至250cc級距成長最多，今年有1萬3920輛，另251至500cc，共3329輛。

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稅務局表示，稅單及轉帳繳納通知書已全面寄發。民眾可利用e化管道繳稅，或至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在新臺幣3萬元以下者，也可到統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式繳納。

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