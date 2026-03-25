為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市汽機車使用牌照稅17萬4013輛 e化繳稅可抽萬元好禮

    2026/03/25 12:05 記者洪美秀／新竹報導
    繳稅季來了！新竹市汽機車使用牌照稅17萬4013輛e化繳稅可抽萬元好禮。（新竹市府提供）

    繳稅季來了！新竹市汽機車使用牌照稅17萬4013輛e化繳稅可抽萬元好禮。（新竹市府提供）

    115年自用汽、機車全期及營業用車輛上期使用牌照稅4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。新竹市稅務局推出「e指搞定輕鬆繳抽獎活動」，只要線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化方式完成繳納，就有機會抽中1萬元商品券。竹市115年開徵17萬4013輛，可收稅額為14億2106萬元。

    稅務局表示，竹市今年開徵的汽機車數較去年增加1647輛，成長0.96%；開徵稅額14億2106萬元，較去年減少863萬元，減幅0.6%。經統計，開徵車輛種類以自用小客車13萬8007輛最多（占79.31%）；其次為151cc以上重型機車2萬461輛（占11.76%）；自用貨車1萬2851輛（占7.39%）排名第三。其中重型機車115年開徵2萬461輛，以151至250cc級距成長最多，今年有1萬3920輛，另251至500cc，共3329輛。

    稅務局表示，稅單及轉帳繳納通知書已全面寄發。民眾可利用e化管道繳稅，或至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在新臺幣3萬元以下者，也可到統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式繳納。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播