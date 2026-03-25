高鐵內網路不斷線！ 斥資20億元明年底全線通訊品質升級

台灣高鐵公司董事長史哲表示，台灣高鐵自2007年開通以來，從初期日均4.6萬人次，到疫情期間降至18.9萬人次，一直到今年2月日均運量達24.1萬人次，顯示整體市場需求穩定成長。（記者黃宜靜攝）

高鐵隧道內通訊品質即將有解！台灣高鐵公司與3大電信業共同宣示，共同投入約20億元，更換新型「光纖射頻放大器」（RRH）並增加至超過2200座，預計今年底改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，預計2027年底提升全線通訊品質，讓旅客不僅行動通話一路暢通，瀏覽網頁、影片也能一路不斷線！

台灣高鐵公司董事長史哲今天（25日）與中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨以及遠傳電信總經理井琪，在交通部陳世凱部長見證下，舉行「『高鐵2.0』全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮」。將由台灣高鐵公司提供場地與電力、3大電信業者共同投入建置，合計約20億元，針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），更增加至超過2,200座。（https://www.youtube.com/watch?v=KFkfKXo8F40）

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高鐵表示，高鐵全線350公里，行經52處隧道／地下路段，總長68公里、約占19%，過去雖進行通訊改善，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸。此計畫分為3階段，第1階段台北板橋隧道段里程，已於今年2月13日完工，測試後訊號從劣到可、變成佳到優。

高鐵指出，下一階段，也就是今年底前將優先針對南港板橋連續隧道群升級，也包括南港台北、台北板橋地下段、迴龍桃園、洽水寶山、西湖通霄、神岡等6路段，共29座隧道；第三階段會將其餘6區段、共23座隧道升級，並改善雲嘉南等開放路段區域，預計明年底能提升全線通訊品質。

史哲致詞時表示，台灣高鐵自2007年開通以來，從初期日均4.6萬人次，到疫情期間降至18.9萬人次，一直到今年2月日均運量達24.1萬人次，顯示整體市場需求穩定成長。高鐵即將在明年迎來通車20週年，正邁向「高鐵2.0」階段，不僅會導入新車，提高載運量，也將同步維持通訊品質，強化乘車體驗。「網路從測試前2格，到測試後滿格」，期待明年底能完成，在高鐵上商務、視訊會議。

交通部長陳世凱表示，這次合作是交通業整合的典範，「高鐵2.0」要實現「一樣的高鐵，不一樣的感受」，明年會迎接重大改變，首先是在新車的感受，載運量提高；再來是旅客的感受，明年開始3家電信公司、高鐵投入20億左右的預算，全線裝設2200座光纖射頻放大器，計畫希望提供不只是速度、時間的便利，更重要的是也能提供通訊上的便利。

高鐵表示，除沿線通訊品質改善外，還將同步推動「列車 Wi-Fi 優化專案」，將全車隊車廂通訊品質升級至 Wi-Fi 6技術並擴充後端頻寬，滿足商務與休閒旅客的即時連線需求，希望帶給旅客更順暢的行動網路服務體驗，打造更智慧的美好旅程。

台灣高鐵公司董事長史哲今天與中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨以及遠傳電信總經理井琪，在交通部陳世凱部長見證下，舉行「『高鐵2.0』全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮」。（記者黃宜靜攝）

台灣高鐵公司與3大電信業共同宣示，共同投入約20億元，更換新型「光纖射頻放大器」（RRH）並增加至超過2200座，預計今年底改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，預計2027年底提升全線通訊品質。（記者黃宜靜攝）

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