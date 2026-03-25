北市6至7樓公安申報僅26％ 逾期最高罰30萬、無管委會也要罰

北市6至7樓集合住宅公安申報輔導至3月31日止，目前申報率僅26％。（資料照）

台北市政府配合內政部政策，去年起將6至7樓集合住宅納入公共安全檢查申報範圍，每4年需辦理1次申報，輔導申報期限將在本月31日截止，完成申報率僅26%；台北市建築管理工程處表示，逾期未辦理，將裁罰社區管理委員會主委1至5000元罰鍰；若沒有管委會，則對所有權人處6萬至30萬元罰鍰，若是公共設施違法，則由住戶共同分攤。市府另對2003年以前落成的老舊建築，2025年後完成首次報備的社區，依樓層數可獲得6至8萬元不等的成立補助，後續辦理公共設施維護修繕時也可申請補助，最高補助金額達130萬元，等於由政府出資協助改善家園，減輕老舊社區維護的重負。

建管處指出，北市6至7樓領有使用執照的集合住宅，應辦理公安檢查申報的建築物共7657案，截至今年3月24日止，已完成公安申報的有2009案，申報率約26%。公安檢查項目包含「直通樓梯」、「安全梯」、「避難層出入口」、「昇降設備」、「避雷設備」及「緊急供電系統」等六大項目逃生避難關鍵設施。若逾期未辦理，將視大樓是否有管委會，依法對主委裁處1至5千元罰鍰，或對所有權人處6至30萬元罰鍰。

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建管處表示，輔導「建築物公共安全檢查申報」期限至3月31日止，同時結合「輔導成立管理委員會」及「共用部分維護修繕補助」3大核心政策，即日起至4月2日與12區公所共同舉辦巡迴說明會，讓民眾了解法規並掌握補助資源。

建管處強調，依法成立管理組織是落實社區長久自治的關鍵。依據最新法規，經認定有危險之虞的大樓若屆期未成立管委會，區分所有權人將面臨4萬至20萬元罰鍰。成立管委會不僅能免除罰款，更能以組織名義開設公共帳戶確保財務透明，並申請政府各項資源。目前市府已委託專業團隊「鴻鑫研發顧問聯合企業」提供全程免費的輔導服務，從召開區權會到報備程序皆有專人協助，大幅降低行政負擔。

另外，針對2003年以前落成的老舊建築，2025年後完成首次報備的社區，依樓層數可獲得6至8萬元不等的成立補助；後續辦理公共設施維護修繕時，可申請最高達130萬元的補助金，政府補助比例上限達75%，範圍涵蓋公安、消防、電梯、水塔等多項工程，等於由政府出資協助改善家園，減輕老舊社區維護的重負。

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