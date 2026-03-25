水肥瀝青廠華麗轉身 左營機20公辦都更案北側公園動土

「左營區機20公辦都更案」基地。（記者葛祐豪攝）

原是水肥瀝青廠的高雄左營機20用地華麗轉身，配合公辦都更案，今天舉行北側836坪公園動土典禮，加上未來住宅周邊將再增加1230坪開放空間，將創造超過2千坪以上的休閒場地。

「左營區機20公辦都更案」基地坐落大中二路、民族一路口，市府透過都計變更，將已停止使用的嫌惡設施轉型為第五種住宅區4281坪、公園用地836坪，及廣場兼道路用地。其中，住宅區劃為都市更新單元1、2分別招商，均由尚發營造得標，已陸續簽約，預估投資總額152億元，將興建7棟大樓，包含5棟住宅大樓、工務局分回1棟綜合辦公大樓，及1棟13層樓的公益社福大樓。

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都更單元北側的公園，今天率先舉行動土典禮，副市長林欽榮強調，本基地位處S廊帶關鍵區位，步行5分鐘可達高雄榮總，車程5分鐘內可達高鐵左營站及國道，周遭住宅大樓林立，為讓在地居民及早享受都更帶來的效益，市府特別要求實施者先行開闢基地北側836坪公園。

林欽榮說，都更單元全區也預計於今年第四季全面開工，預計民國121年底完工，未來住宅大樓周邊將再增加1230坪開放空間。至於市府分回的辦公大樓，日後將由公園處、道路工程隊及道路挖掘管理中心等單位進駐；另棟社會福利大樓，包含約85戶社會住宅、社區型日照中心及日照機構等完善社福設施。

尚發營造代表、三地集團策略長李建賢表示，本案目標是打造兼具行政辦公、社福與優質居住的「全齡社福生活圈」，先開闢的公園將導入綠色景觀設計與永續建築工法，提供居民一處休憩的綠地。

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