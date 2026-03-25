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    首頁 > 生活

    驚喜！彰化市上空上百隻灰面鵟鷹盤旋 市民驚呼太罕見

    2026/03/25 11:31 記者湯世名／彰化報導
    往年春分前後就是灰面鵟鷹過境高峰，八卦山上天空可見生態奇景。（縣府提供）

    往年春分前後就是灰面鵟鷹過境高峰，八卦山上天空可見生態奇景。（縣府提供）

    驚喜！春分前後是灰面鵟鷹過境八卦山高峰，日前彰化野鳥學會在賞鷹平台紀錄到灰面鵟鷹（又稱「南路鷹」）單日衝破5000隻，昨天（24日）甚至有民眾在平地的彰化市曉陽路上空發現上百隻鷹群盤旋，匯集成「鷹球」與「鷹河」的壯觀景象，民眾驚呼原以為鷹群都只有在八卦山區出現，沒想到竟連彰化市區也看得到，另有網友驚喜說原本以為是鴿子，後來發現在滑翔飛行才確定是老鷹，實在是罕見。

    民眾說昨天傍晚經過彰化市曉陽路時，突然發現天空一片黑點在盤旋，原本以為是燕還是鴿子，但鳥群的身形又更加龐大，仔細一瞧才發現是老鷹，鷹群集結飛翔實在太壯觀。

    另有民眾說，這幾天傍晚5~6點到安溪東路山頂可以看比較清楚且有更多灰面鵟鷹，事實上用心觀察的話，住彰化市的民眾下午2點後在自家頂樓應該也看得到，南郭國小上方也有鷹群飛翔；有網友則說希望灰面鵟鷹能把氾濫成災的白尾八哥解決！有民眾驚呼八卦山真是好山好水的好地方。

    彰化市區上百隻灰面鵟鷹盤旋，市民驚呼太罕見。（民眾提供）

    彰化市區上百隻灰面鵟鷹盤旋，市民驚呼太罕見。（民眾提供）

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