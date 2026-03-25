中東戰火燒到塑膠袋看漲 盧秀燕喊話中央「不要只做平抑油價」

中東戰火影響石油運輸，盧秀燕喊話中央「不要只做平抑油價」。（記者蘇孟娟攝）

中東戰火波及多處能源設施以及荷姆茲海峽航運受限，全世界都在追油，近來國內更紛傳連塑膠袋上漲，台中市長盧秀燕今指出，包括括塑膠袋、塑料，甚至攸關人命健康的藥品等，等均傳價格上漲、惜售或是短缺，籲中央「不要只做油價平抑」，應了解相關物資供應及價格掌握。

中東戰火影響荷姆茲海峽航運受限，更衝擊能源運輸與供應，因戰爭變數高，近來已傳國內民間常用的塑膠袋價格上漲，不少業者呼籲民眾購物自備塑膠袋等。

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盧秀燕今提出，雖然近來大家都很關心軍購，但她認為現在更要關心中東戰爭下，油輪無法順利進出荷姆茲海峽，導致很多物資缺乏、或上漲，全世界都在追油，中央也積極平抑油價，但更要注意的是，跟油料相關物資包括塑膠袋、塑料等，很多均已有價格上漲或是買不到、甚至惜售情況。

她說，今天經發局也已初步了解建國市場使用塑膠袋情況，就已出現「有點缺乏狀況」，有些特殊尺寸的塑膠袋，廠商惜售甚至有些上漲；此外，因全世界運輸面臨困難，關係人命健康的藥品也可能缺乏或上漲，她已指示經發局及衛生局，這兩天掌握因中東戰爭下運輸不利的物資供應及價格。

盧秀燕更喊話，這不只是台中市的問題，更是全國性甚至全世界的問題，建議「中央處理不要只做油價平抑」，應了解相關物資及重要民生供應是否不足、價格掌握等均非掌重要。

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