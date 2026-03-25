辨識冰河底部「冰下湖」助預測海平面變化 中央大學偕日英加團隊科研登國際期刊

該研究在加拿大艾厄士米爾島北方偵測到的冰下湖的哨兵2號（Sentinel-2）衛星影像。除了周圍山峰外，地表幾乎全被冰覆蓋，但箭頭指向的冰河裂隙勾勒出來的區域，實際上是冰下湖在排水後造成冰河表面凹陷的外緣。（影像來源為歐洲太空總署，由鄭懷傑助理教授後製提供）

由我國中央大學攜手日本、英國、加拿大所組研究團隊，透過多年衛星觀測資料，在加拿大北極冰河底部辨識出多處「活躍冰下湖」，為理解極地冰河底部水文系統與冰河動力提供重要線索，更有助於提升對全球海平面變化與冰河消融過程的預測能力，獲國際期刊The Cryosphere刊登。

該研究團隊成員包括中央大學太空及遙測研究中心與台灣極地研究中心助理教授鄭懷傑、加拿大滑鐵盧大學副教授Wesley Van Wychen、英國布里斯托爾大學研究員Tian Li、日本遙測技術中心（RESTEC）研究員山之口勤。其中，鄭懷傑負責提出研究構想、資料整合與促成跨國研究團隊的形成。

請繼續往下閱讀...

團隊研究分析2011年至2021年間的高解析度冰面高程資料，追蹤冰面隨時間產生的微小升降變化，成功辨識出37個冰下湖，其中35個為首次發現，這將可有效揭露隱藏在冰河底部的水文活動。未來若能持續監測這些冰下湖的變化，冰河將有助於提升對全球海平面變化與冰河消融過程的預測能力。

鄭懷傑指出，當冰下湖蓄水時，冰面會出現緩慢隆起，而當湖水排出時，冰面則會逐漸下沉。透過長時間序列的衛星高程資料與統計分析方法，研究人員得以追蹤這些湖泊的充排水循環，進而推估其位置、範圍與活動週期。冰河分析結果不僅讓研究人員得以確認更多冰下湖的存在，也顯示這些冰下湖的活躍程度跟加拿大北極地區的冰河每年流失冰量有相關性。

冰河底部水文系統透過調整水壓與潤滑條件影響冰河的流動。冰河在加拿大北極地區的冰河每年流失冰量已超過數百億噸的情況下，這些冰下湖在未來可能會更加活躍，並在調節冰河流速與冰量流失方面扮演重要角色。因此，深入了解冰河底部水文系統的運作與變化，對於評估極地冰河穩定性、預測冰河流動速度，以及推估未來海平面上升趨勢都具有關鍵意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法