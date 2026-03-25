高雄新制防滑升級 人孔蓋抗滑值須達50BPN

高雄未來新設的人孔蓋，面積達900平方公分以上者，抗滑係數須提升至50 BPN以上。（資料照）

為減少機車騎士在雨天或緊急煞車時，發生打滑事故，高雄市工務局公告修正相關規範，未來全市新設的人孔蓋，面積達900平方公分以上者，抗滑係數須提升至50 BPN（抗滑係數）以上，違者可處3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

配合立法院於114年三讀通過孔蓋防滑全國基準，高市府於今年1月公告修正相關規範，並自2月起施行，規定新設的人孔蓋，面積達900平方公分以上者，其抗滑係數須提升至50 BPN以上。

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工務局道路挖掘管理中心指出，過去道路孔蓋在雨天或車速較快時，容易成為機車騎士打滑的高風險區域，此次修正規範同步要求電力、電信、自來水、雨污水及瓦斯等各管線單位，全面提升孔蓋設計與施工品質。

依新規定，所有新設或汰換孔蓋，必須採用高抗滑材質，並於出廠前檢附第三方公正單位的抗滑試驗報告或出廠證明；施工階段也將納入抗滑值抽驗機制，若防滑係數未達50 BPN標準，將依《高雄市道路挖掘管理自治條例》規定，處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並限期改善。

此外，工務局也持續推動「孔蓋減量與下地」政策，非必要孔蓋原則上不得設置於車行路面，從源頭降低道路不平整風險，同時改善市容與行車順暢度。

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