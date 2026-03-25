為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄新制防滑升級 人孔蓋抗滑值須達50BPN

    2026/03/25 11:08 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄未來新設的人孔蓋，面積達900平方公分以上者，抗滑係數須提升至50 BPN以上。（資料照）

    高雄未來新設的人孔蓋，面積達900平方公分以上者，抗滑係數須提升至50 BPN以上。（資料照）

    為減少機車騎士在雨天或緊急煞車時，發生打滑事故，高雄市工務局公告修正相關規範，未來全市新設的人孔蓋，面積達900平方公分以上者，抗滑係數須提升至50 BPN（抗滑係數）以上，違者可處3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

    配合立法院於114年三讀通過孔蓋防滑全國基準，高市府於今年1月公告修正相關規範，並自2月起施行，規定新設的人孔蓋，面積達900平方公分以上者，其抗滑係數須提升至50 BPN以上。

    工務局道路挖掘管理中心指出，過去道路孔蓋在雨天或車速較快時，容易成為機車騎士打滑的高風險區域，此次修正規範同步要求電力、電信、自來水、雨污水及瓦斯等各管線單位，全面提升孔蓋設計與施工品質。

    依新規定，所有新設或汰換孔蓋，必須採用高抗滑材質，並於出廠前檢附第三方公正單位的抗滑試驗報告或出廠證明；施工階段也將納入抗滑值抽驗機制，若防滑係數未達50 BPN標準，將依《高雄市道路挖掘管理自治條例》規定，處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並限期改善。

    此外，工務局也持續推動「孔蓋減量與下地」政策，非必要孔蓋原則上不得設置於車行路面，從源頭降低道路不平整風險，同時改善市容與行車順暢度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播