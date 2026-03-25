台南藏金閣拍賣週六登場 再生原木鞋櫃成亮點

本次拍賣亮點為2座原木鞋櫃，由藏金閣師傅歷經近半年細緻修整與打磨完成。（南市環保局提供）

台南市環保局藏金閣1館拍賣日活動週六登場，以「質感慢生活」為主題，邀請市民走進木質傢俱的世界，在為家中選添新物的同時，也重新感受生活的溫度與資源循環再利用的樂趣。

南市環保局長許仁澤表示，拍賣亮點為2座原木鞋櫃，選用回收傢俱拆解後的檜木與柚木，由藏金閣師傅歷經近半年細緻修整與打磨完成，為保留台灣檜木自然紋理與溫潤質感，特別不上色，僅以透明環保傢俱漆提升防污性，讓木材最真實的樣貌被看見，打開櫃門，淡淡檜木香氣隨之散開，兼具實用與生活美感。

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環保局表示，活動將於3月28日（週六）上午8時至12時舉行，現場另有多件實木傢俱及整修完成的二手腳踏車提供競標選購，並設有指定回收物兌換「尚好肥」活動及「知足藏樂二手免廢市集」，以「只換不賣」為核心，民眾可透過闖關取得專屬金幣，與攤主進行交換或以物易物。

環保局表示，當日下午2時及3時，藏金閣2館親子閱讀區則舉辦「金翱共故事屋」，選讀環境教育繪本《如果垃圾越積越多》，透過故事引導孩子認識垃圾處理與資源循環觀念。採現場報名，額滿為止。

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