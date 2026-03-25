為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南藏金閣拍賣週六登場 再生原木鞋櫃成亮點

    2026/03/25 11:08 記者蔡文居／台南報導
    本次拍賣亮點為2座原木鞋櫃，由藏金閣師傅歷經近半年細緻修整與打磨完成。（南市環保局提供）

    本次拍賣亮點為2座原木鞋櫃，由藏金閣師傅歷經近半年細緻修整與打磨完成。（南市環保局提供）

    台南市環保局藏金閣1館拍賣日活動週六登場，以「質感慢生活」為主題，邀請市民走進木質傢俱的世界，在為家中選添新物的同時，也重新感受生活的溫度與資源循環再利用的樂趣。

    南市環保局長許仁澤表示，拍賣亮點為2座原木鞋櫃，選用回收傢俱拆解後的檜木與柚木，由藏金閣師傅歷經近半年細緻修整與打磨完成，為保留台灣檜木自然紋理與溫潤質感，特別不上色，僅以透明環保傢俱漆提升防污性，讓木材最真實的樣貌被看見，打開櫃門，淡淡檜木香氣隨之散開，兼具實用與生活美感。

    環保局表示，活動將於3月28日（週六）上午8時至12時舉行，現場另有多件實木傢俱及整修完成的二手腳踏車提供競標選購，並設有指定回收物兌換「尚好肥」活動及「知足藏樂二手免廢市集」，以「只換不賣」為核心，民眾可透過闖關取得專屬金幣，與攤主進行交換或以物易物。

    環保局表示，當日下午2時及3時，藏金閣2館親子閱讀區則舉辦「金翱共故事屋」，選讀環境教育繪本《如果垃圾越積越多》，透過故事引導孩子認識垃圾處理與資源循環觀念。採現場報名，額滿為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播