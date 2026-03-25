兒少權法大修！衛福部修正草案完成 石崇良：擬4月預告

立法院社福及衛環委員會今（25）日審查兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案等案，衛福部長石崇良列席報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

近年來陸續發生重大兒虐事件，各界持續關注「兒少權法」修法相關規劃。立法院衛環委員會今日審查立委所提72案修法草案，衛福部長石崇良表示，目前衛福部已經完成全文修正草案，今日收集立委意見後，會再檢視有無需要補充或調整處，希望4月可以預告。

石崇良說明，「兒童及少年福利與權益保障法（兒少權法）」自立法以來，經歷多次小幅度修正，這次衛福部從2021年起啟動各項討論，並以符合聯合國「兒童權利公約（CRC）」精神，避免歧視、最佳利益、生存發展、兒少參與權為原則，持續進行修法工作。

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對於修法進度，石崇良指出，目前衛福部已經完成全文修正草案，今日衛環委員會收集立委意見後，會再檢視衛福部草案有無需要補充或調整處，希望4月可以預告。

然而，民進黨立委林月琴認為，過去的修法內容仍無法讓我國「兒少權法」完全符合CRC精神，針對我國2022年提出的第二次國家報告，國際委員審查後指出，台灣「兒少權法」落後是結構性問題，並建議政府儘速討論、速審「兒少權法」，而今年年底就要繳交CRC第三次國家報告，修法刻不容緩。

石崇良回應，這次「兒少權法」預計修正超過150條條文內容，並涉及眾多跨部會議題，因此也召開多次會議，目前已經達到最終階段，準備進入預告，預告期間也會持續辦理公聽會，收集意見並送至行政院，儘速送入立法院審查。

林月琴進一步指出，CRC重視孩童的表意權，但現行兒少權益相關會議中，很難讓孩子參與，有「精英制」的情況，國際委員也在意見中表示，即使孩子用畫圖來表達意見，大人也該嘗試理解，不能只讓口語表達能力的人站在會議中，忽略其他多元意見。

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