兒童節4天連假 海科館「FUN游海洋城」邀親子闖關學保育

迎接4月4日兒童節4天連續假期，國立海科館「藍色奇蹟－FUN游海洋城」，邀親子來海科館放輕鬆。（圖為海科館提供）

今年兒童節連假，國立海洋科技博物館特別策劃全園區大變身，自4月3日起至4月6日期間盛大推出「藍色奇蹟－FUN游海洋城」一系列活動，透過魟魚爺爺、海豚妹妹等四大守護者角色的引導，將海洋保育知識轉化為具備想像力的冒險世界，現場結合實境解謎、永續闖關任務及精彩表演，歡迎國人在連假期間走進海科館。

海科館館長王明源說明，「海Fun嘉年華」將於4月3日、5日及6日登場，推出「永續闖關島」環境議題挑戰、「船長市集」基隆在地特色攤位，以及利用海廢浮標創作的「海客秀」彩繪DIY。現場同步展出由北台灣孩童畫作拼接的大型共創藝術，並提供「大魚的故事」實境解謎與線上語音導覽，打造沉浸式探索體驗。

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4月4日兒童節當天則由北火熊率領小八、莫兒及家扶中心扶Wawa等吉祥物，舉辦盛大的「北火熊親子運動會」，規劃海洋探索挑戰、親子接力任務及海洋守護闖關，營造熱鬧佳節氛圍，讓孩子在遊戲中學習合作與成長。

海科館提醒，過往經驗4天連假車流量大，建議民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘台鐵深澳線或國道客運1579、2088A直達「海科館站」，不僅能免去塞車與找車位的痛苦，更能以低碳旅遊的行動守護海洋環境。

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