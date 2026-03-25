桃園衛生局抽檢清明應景食品 潤餅店花生粉黃麴毒素超標

桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

清明節將至，桃園市政府衛生局近期針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業展開稽查與抽驗，總計抽驗255件產品，有5件不符規定，其中，在桃園區及中壢區的潤餅店分別抽檢花生粉及豆干，花生粉檢出黃麴毒素超標，豆干驗出防腐劑，衛生局對不符規定商品均依法處辦並要求業者下架回收。

衛生局官員表示，這次抽驗品項涵蓋潤餅、潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆干製品、祭祀食品及糖果餅乾與飲料等，檢驗項目包括微生物、防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑、真菌毒素及農藥殘留等，抽驗結果顯示，違規產品包括1件海苔酥檢出重金屬超標，業者已依規定下架並停售；1件花生粉檢出黃麴毒素超標，經要求回收後複驗合格；1件香菜檢出農藥殘留超標，已移請來源所轄彰化縣衛生局查處；另有2件豆干產品違規，其中1件檢出防腐劑已開罰，另1件檢出過氧化氫，處辦中。

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衛生局官員說，相關違規案件均依食品安全衛生管理法規定辦理，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，則可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台（http://food-safety.tycg.gov.tw/）「新聞稿」區供民眾參考。

桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

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