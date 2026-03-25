為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園衛生局抽檢清明應景食品 潤餅店花生粉黃麴毒素超標

    2026/03/25 11:15 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    清明節將至，桃園市政府衛生局近期針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業展開稽查與抽驗，總計抽驗255件產品，有5件不符規定，其中，在桃園區及中壢區的潤餅店分別抽檢花生粉及豆干，花生粉檢出黃麴毒素超標，豆干驗出防腐劑，衛生局對不符規定商品均依法處辦並要求業者下架回收。

    衛生局官員表示，這次抽驗品項涵蓋潤餅、潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆干製品、祭祀食品及糖果餅乾與飲料等，檢驗項目包括微生物、防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑、真菌毒素及農藥殘留等，抽驗結果顯示，違規產品包括1件海苔酥檢出重金屬超標，業者已依規定下架並停售；1件花生粉檢出黃麴毒素超標，經要求回收後複驗合格；1件香菜檢出農藥殘留超標，已移請來源所轄彰化縣衛生局查處；另有2件豆干產品違規，其中1件檢出防腐劑已開罰，另1件檢出過氧化氫，處辦中。

    衛生局官員說，相關違規案件均依食品安全衛生管理法規定辦理，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，則可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

    詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台（http://food-safety.tycg.gov.tw/）「新聞稿」區供民眾參考。

    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    桃園市衛生局抽檢清明應景食品，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。（圖由桃市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播