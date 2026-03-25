日本學者組團參訪新北循環經濟 黑水虻轉化廚餘小兵立大功

日本參訪團對新北市廚餘處理的多元方式印象深刻。（記者翁聿煌攝）

日本8位學者專家參訪新北市循環經濟實績，日本學者對於台灣處理廢棄物的政策及實際執行方式深感興趣，首站來到新北市環保局鶯歌區清潔隊，了解有機廢棄物（廚餘）處理方式及政策，參觀黑水虻處理情形，第二站前往位於鶯歌區的區域性資源循環中心，了解新北市如何將一般民眾廢棄物，以循環經濟角度達到多元再利用目的。

來台的日本學者包括日本龍谷大學政策學部、追手門學院大學經濟學部、九州工業大學工學研究院、立命館大學OIC總合研究機構及新瀉食料農業大學等，研究領域包括環境政策、經濟、社會應用及農業，在日本長期推動資源循環管理與循環經濟發展，並深耕環境政策研究，這次獲國立台北科技大學材料及資源工程系副教授柯明賢居中聯繫，促成本次交流。

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成員之一的櫻井次郎教授也分享，今年2月龍谷大學北川秀樹教授先至台灣交流，當時即對新北市採用專用垃圾袋及黃金資收站雙軌政策，留下深刻印象，因此邀集多位學者參與交流行程，而今看到新北市廚餘處理的多元方式中，還包括黑水虻生物處理實場運作，對此印象深刻。

環保局說明，新北市近年積極推動廚餘多元再利用，包括高效堆肥、生質能發電及黑水虻生物處理等，其中黑水虻生物處理設施於2023年在鶯歌區清潔隊試辦設置，透過黑水虻幼蟲將廚餘轉化為有機肥料，而黑水虻幼蟲富含動物性蛋白質及動物性脂肪酸，亦可做為家禽或水產動物之飼料，截至目前，已協助處理1萬4千餘噸廚餘，並減少約0.65公噸碳排放量，不僅協助新北市逐步朝向淨零排放目標邁進，黑水虻養殖及廚餘處理機制也成為環境教育的最佳實踐場域。

日本參訪團對新北市有機廢棄物（廚餘）處理方式及政策有高度興趣。（記者翁聿煌攝）

新北市環保局黑水虻生物處理實場運作情況。（記者翁聿煌攝）

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