桃園大溪、新屋將有社宅 埔頂社宅結合醫院預計年底動工

大溪埔頂社宅結合市立醫院大溪分院，社宅規劃400戶，分院則提供一般門診、洗腎、復健及銀髮與兒科照護服務，圖為模擬圖。（圖由桃市都發局提供）

桃園市大溪區、新屋區要有社會住宅了！大溪埔頂社宅預計今年底、新屋高洲段社宅預計明年開工，其中，大溪埔頂社宅將納入市立醫院大溪分院，為2棟各自獨立的建築，是桃園市首個結合醫療服務、規劃400戶的社宅，分院則提供一般門診、洗腎、復健及銀髮與兒科照護服務，將是大溪重要醫療據點。

市長張善政今（25）日主持市政會議表示，市府希望補上大溪、新屋社宅拼圖，大溪埔頂社宅採整體生活機能來規劃，除了市立醫院大溪分院，也將公托、長照納入，設計地下3層、地上18層及20層的2棟建築，另1棟為獨立的市立醫院分院大樓。

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新屋高洲段社宅為地下3層、地上17層2棟建築，規劃280戶，位在頭洲和過嶺生活圈的交界處，來往各地都很便利，附近還有COSTCO美式賣場，除了居住功能，同樣會引入公托、店舖、身障服務空間等多元服務。

張善政說，大溪埔頂社宅正在進行統包工程招標，預計今年底開工，新屋高洲段社宅近期剛完成專案管理含監造案決標，將於明年開工，兩處社宅都會在2030年完工。

市府都市發展局說明，大溪埔頂社宅位於仁和路一段，基地面積8428平方公尺，距離埔頂轉運站僅3分鐘步行路程，1房型約50%、2房型30%、三房型20%；新屋高洲段社宅位於民族路六段與高洲路口，基地面積6000平方公尺，同樣1房型佔最多達50%、2房型30%、3房型20%。

桃市衛生局官員表示，位於八德霄裡的市立醫院總院目前都市計畫變更案已送內政部審議，待變更完畢後辦理用地徵收，3個分院落腳大溪、復興及觀音，與社宅結合的大溪分院進度最快，觀音分院專案管理招標已接近完成，復興分院正在進行專案管理招標，3個分院以提供聯合門診中心為主，科別規劃內、外、兒、復健等科，但確切科別將由未來營運者規劃，衛生局正與各大醫學中心洽談合作可能。

大溪埔頂社宅結合市立醫院大溪分院，社宅規劃400戶，分院則提供一般門診、洗腎、復健及銀髮與兒科照護服務，圖為模擬圖。（圖由桃市都發局提供）

新屋高洲社宅規劃280戶，圖為模擬圖。（圖由桃市都發局提供）

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