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    首頁 > 生活

    9米紅髮小女孩「Moi」攻佔日月潭 向山變身最萌打卡勝地

    2026/03/25 10:38 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭向山遊客中心出現紅髮小女孩「Moi」巨型氣球，為沉穩的水泥建築增添活潑氛圍。（日管處提供）

    日月潭向山遊客中心出現紅髮小女孩「Moi」巨型氣球，為沉穩的水泥建築增添活潑氛圍。（日管處提供）

    日月潭風景區近日出現戶外裝置藝術紅髮小女孩「Moi」，身長9公尺的巨型氣球攻佔向山遊客中心外牆，讓向山成為潭區最萌打卡勝地，不僅增加話題性，也讓沉穩的水泥建築增添活潑氛圍，展期至4月6日。

    日月潭風景區管理處表示，該展與藝術家Lemoi寧芮潔合作，紅髮小女孩「Moi」在法文中的意思是「我」，也代表藝術家的童年縮影，此次不僅在向山藝廊有展出「Moi」的主題畫作，在戶外也於向山外牆設置大型氣球裝置藝術，透過攀附姿態，展現創作的活潑與熱情，並將這份童趣傳達給每個觀展遊客。

    日管處說，巨型氣球「Moi」近日已在向山展出，吸引不少遊客目光，許多民眾都會與攀附向山外牆的氣球合照，盼此次跨界合作，能為日月潭開創更多元的藝術展演可能性，讓造訪的遊客都有耳目一新的感覺。

    紅髮小女孩「Moi」巨型氣球攻佔日月潭向山遊客中心，成為潭區最萌打卡勝地。（日管處提供）

    紅髮小女孩「Moi」巨型氣球攻佔日月潭向山遊客中心，成為潭區最萌打卡勝地。（日管處提供）

    日月潭向山舉辦紅髮小女孩「Moi」展覽，除了戶外巨型氣球，也有主題畫作。（日管處提供）

    日月潭向山舉辦紅髮小女孩「Moi」展覽，除了戶外巨型氣球，也有主題畫作。（日管處提供）

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