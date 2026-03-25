九九山莊3/30起整建 分期分區施工「營運不中斷」

九九山莊30日起啟動分期整建，採「營運不中斷」。（新竹分署提供）

為提升高山登山品質，林業保育署新竹分署宣布，攀登大霸尖山的重要據點「九九山莊」將於30日動工整建。工程預計於2028年底完工，期間採取分期分區施工，並維持山莊營運不中斷，確保每日仍有70個床位供山友申請使用。

新竹分署說明，第一階段施工範圍包含龍門客棧一號、管理員室及餐廳，屆時上述區域將暫停開放。為維持山莊機能，龍門客棧二號將轉為主要住宿空間，龍門客棧三號則調整為臨時餐廳與廚房。山友抵達後，請務必配合管理員引導，前往指定區域進行報到與住宿。

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待第一階段完工、主要建物機能完備後，將接續啟動第二階段工程。屆時將拆除老舊的龍門客棧二號及三號，並針對具代表性的全木構「龍門一號」進行結構修繕，同時將標誌性的鐵皮蒙古包遷移至合適位置予以保留，整體規劃旨在提升建築的結構強度、保暖性及居住舒適度。

新竹分署強調，改建後的九九山莊將集中機能化，未來山友在往返餐廳、廁所與客棧之間，將不再需要於惡劣天候下頻繁穿脫鞋子或撐傘，能享有更便利、乾淨的休憩環境。分署也呼籲，高山工程物資運補極為艱困，請山友珍惜山區資源，並因應施工期間名額變動，務必提前完成入園申請。

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