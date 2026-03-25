宜蘭礁溪農排卡陳年油垢發臭 居民憂灌溉用水遭污染

宜蘭礁溪白雲村一處農田排水溝長年積累油污，水流匯集至水門處後，卡上一層層發黑陳年油垢。（記者王峻祺攝）

宜蘭礁溪白雲村一處農田排水溝長年積累油污，水流匯集至水門處後，堆積成一層層發黑陳年油垢，噁心程度令地方居民作嘔，不僅飄出惡臭，更憂心一旁灌溉用水遭污染，宜蘭縣環保局坦言油污問題存在許久，已積極稽查周邊餐飲業者，暫無發現不法，現階段將會同水利單位加強清理。

位於礁溪白雲二路附近一處農排，遭民眾檢舉油污嚴重，懷疑是廢棄食用油堆積造成，水面油污皂化還飄異味，水門設施更附著厚重黑垢，由於一旁就是農田，水利單位為避免油污流入灌溉水，還在一旁放置攔油索防範，但仍可見下游水面浮著油光。

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宜蘭縣環保局稽查科表示，礁溪白雲二路灌溉渠道，長期存在油污累積問題，主因是該渠道同時承接周邊住家與餐飲業者的生活廢污水，由於水流匯集至水門處流速減緩，導致細微油污隨時間自然累積，形成一絲絲狀的明顯油垢。

宜縣環保局稽查科指出，稽查周邊餐飲業者，目前多數已安裝油脂截留器，不過截留器雖能攔截大部分油脂，但研判仍有少量殘餘排入溝渠，現階段尚未發現有業者蓄意大量偷排廢油情況，針對渠道油污問題，會協請水利單位定期清理維護。

宜蘭縣政府強調，單靠簡易油脂截留器，恐無法根除油污問題，縣府已規劃「礁溪污水下水道系統」，未來待系統完工並完成接管後，會將餐飲與生活廢水統一收集處理，從根本改善渠道水質。

宜蘭礁溪農排卡陳年油垢，噁心程度令居民作嘔。（記者王峻祺攝）

水利單位放置攔油索，避免油汙流入灌溉用水污染農田。（記者王峻祺攝）

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