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    首頁 > 生活

    健檢需求大增！醫院CT排隊要排半年 藍委憂放射師人力流失

    2026/03/25 10:29 記者林志怡／台北報導
    石崇良坦言，目前放射師、醫檢師的待遇確實偏低，後續會再檢視相關情況。（記者林志怡攝）

    石崇良坦言，目前放射師、醫檢師的待遇確實偏低，後續會再檢視相關情況。（記者林志怡攝）

    近年來國人越來越重視身體健康，例行健檢成為日常，部分醫院電腦斷層（CT）出現排隊排到半年後的情況。但國民黨立委廖偉翔指出，近年來相關檢查需求增加，放射師的待遇卻未見提升，恐造成人力持續流失。衛福部長石崇良回應，目前放射師、醫檢師待遇確實偏低，會再檢視相關情況。

    衛福部國民健康署持續提供高風險族群公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，盼早期發現肺癌風險並介入處置，加上今年起公費成人健檢年齡下修、民眾自主安排健康檢查的風氣盛行，醫院相關檢查量明顯增加，但也造成部分醫療院所檢查排隊的情況。

    石崇良指出，健保資料顯示，電腦斷層檢查量逐年增加，加上公費肺癌篩檢的外溢效果，很多自費健康檢查也納入LDCT，已經請國健署規劃轉診方式處理，避免排擠大醫院重症患者的檢查排程，也呼籲民眾，一般健檢不一定要在大醫院進行，發現有問題再即刻轉診即可。

    但廖偉翔強調，醫療第一線已經出現醫院內的放射師在裡面的想出來，在外面的不想進去，存在待遇問題，為避免護理人員人力流失情況重演，衛福部應檢視相關醫事人員待遇問題。

    對此石崇良坦言，目前放射師、醫檢師的待遇確實偏低，後續會再檢視相關情況。

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