西嶼陸域風機說明會惹議 澎湖縣政府緊急取消出借場地

澎湖陸域風機說明會，民眾曾多次向澎湖縣政府表達反對意見。（莊國輝提供）

針對澎湖縣西嶼近期再度出現陸域風機開發規劃，預計在3月31日上午10時假澎湖海洋地質公園中心與西嶼竹灣山麗山莊舉行說明會，引發地方高度反彈，事先不知情的山麗山莊，立即退款取消，表達與鄉民站在一起決心；馬公市民代會副主席莊國輝也呼籲澎湖縣政府應正視地方反對聲音，取消場地租借。今（25）澎湖縣政府宣布取消出借場地。

莊國輝表示，此時此刻，陳光復縣長仍在病床上奮戰，社會各界都盼望他平安康復。但也正因如此，縣府團隊更應該謹慎守住行政分際與地方承諾，不能讓一場高度爭議的開發說明會，在縣長無法掌握全局之際，於縣府轄下場館照常推進，最後讓縣長陳光復背負「違背承諾、傷害澎湖景觀」的政治責任與社會罵名。

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西嶼鄉長李添進、2名議員參選人李家萱、許國文等人，也紛紛站出來，號召支持者表達反對聲量。連原本以為只是單純租房的山麗山莊業者，得知真相後，更是第一時間聯繫退款，表達堅決反對風電進駐家鄉的決心。澎湖縣政府宣布不予出借海洋地質公園中心，辦理風機開發說明會。

旅遊處表示，有關順日光新能源股份有限公司向旅遊處申請，借用澎湖海洋地質公園中心視聽室，辦理「建置陸域風機開發計畫」環境影響說明會。經審慎評估後，考量「澎湖海洋地質公園中心」定位為海洋地質教育及專業展示空間，該議題涉及公共利益，且地方鄉親對此有高度關注與敏感性，已向申請單位表達不予提供場地租借。

澎湖反對陸域風機，由西嶼、白沙，一直至馬公風櫃都受到抗議聲浪。（莊國輝提供）

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