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    首頁 > 生活

    新北市議員陳乃瑜攜手青商 捐贈烏來國中小3萬元獎助學金

    2026/03/25 10:18 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員陳乃瑜（中）結合國際青商會捐助獎助學金給烏來國中小。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員陳乃瑜（中）結合國際青商會捐助獎助學金給烏來國中小。（記者翁聿煌攝）

    新北市烏來國中小位於烏來區山區，長期受限於地理位置、交通條件與氣候影響，學生通勤不易，部分家庭因交通資源不足或支持系統較為薄弱，新北市議員陳乃瑜長期關心偏鄉教育權益，攜手「國際青年商會中華民國總會北區參議會」，前往烏來國中小捐贈3萬元獎助學金，盼能協助孩子克服環境困境，穩定就學。

    烏來國中小校長蔡依玲指出，這筆獎助學金將採取創新模式，將「實質交通支持」與「品格指標」深度結合，透過補助通勤支出，減輕弱勢家庭負擔，並將獎勵標準連結至學生的就學態度與出勤表現，藉此引導孩子建立主動積極的價值觀。

    陳乃瑜表示，過去在媒體圈服務時，深感城鄉資源分配不均，投入政治後，身為新店大文山唯一的媽媽議員，更將「偏鄉教育」與「兒少權益」列為首要問政目標，陳乃瑜說，烏來的孩子不應因為住在山上，就必須付出比市中心孩子更多的代價來獲得教育，「每一位學生，都值得我們用最實質的資源去守護」。

    陳乃瑜進一步感謝國際青年商會台灣總會北區參議會的夥伴，肯定青商會將溫暖送進最需要的角落，她表示，這3萬元的獎助學金不僅是金錢的援助，更是一份對偏鄉孩子的認可與鼓勵。

    除了民間資源的媒合，陳乃瑜也承諾將持續在議會推動相關政策，包括爭取免費校園營養午餐及強化偏鄉師資留任機制，她呼籲社會各界持續關注偏鄉教育的長期發展，讓偏鄉孩子的夢想不再受限於交通與環境。

    新北市議員陳乃瑜（中）結合國際青商會捐助獎助學金給烏來國中小。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員陳乃瑜（中）結合國際青商會捐助獎助學金給烏來國中小。（記者翁聿煌攝）

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