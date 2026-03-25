清明節前墓地火災已72件 南市消防局籲掃墓不用火

消防宣導人員送水袋給掃墓民眾同時提醒掃墓不用火、落實四不一要原則。（南市消防局提供）

氣候乾燥，各地掃墓火災頻傳，今年清明節之前的2月16日至3月23日，台南市消防局統計南市各區墓地雜草火災達72件，持續宣導民眾掃墓「不用火」、落實「四不一要」原則。

南市消防局長楊宗林指，四不一要原則，包括「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」以及「垃圾要帶走」，以安全又環保的方式掃墓祭祖。

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為強化第一線消防人員應變能力，南市消防局近日在南區喜樹公墓辦理火災搶救演練，模擬民眾掃墓引燃雜草發生火災情境，運用無人機高空監控火勢範圍，除傳統水線滅火，並以細水霧設備、吹葉機、背負式噴霧器及打火把等輔助救災，展現科技設備運用，提升火災滅火效能。

清明節之前，各區公所已提前進行公墓除草與環境清運工作，積極推動「紙錢集中燒、擴大公墓紙錢集運」等措施，以降低火災發生風險。透過各機關多元管道加強防火宣導及各項減災措施，期能降低公墓火災發生機率，平安過清明。

楊宗林說，消防局已對轄內火災發生頻率較高、地形崎嶇及搶救不易的墓區預擬應變對策，對於火災熱點，除加強地面巡邏外，同步運用無人機高空監控，透過陸空聯動機制，確保火情能及早發現、即時通報。

消防署與南市消防局向民眾宣導掃墓不用火、落實四不一要原則。（消防署、南市消防局提供）

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