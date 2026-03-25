黑鮪魚去鰓為何重要？11度標下「第一鮪」的老船長全說了！

黑鮪魚季即將到來。（記者陳彥廷攝）

因為魚市場趨勢，屏東知名的「第一鮪」黑鮪，今年是有史以來第一次對「第一鮪」重量門檻進行下修，原因就是顧及海上去腮的重量損耗，曾是遠洋漁船長的佳珍海產餐廳老闆蕭受發指出，在遠洋漁業因為艙位及保鮮關係，基本上都是去鰓甚至去頭，避免拖慢冷凍速度，轉行後已11度標下「第一鮪」的他不諱言指出，海上去鰓就是比較新鮮。

屏東縣政府舉辦「黑鮪魚文化觀光季」已25年，今年將邁入第26屆盛會，這也是南台灣罕見結合地方特產與產業文化及鄉土記憶的帶狀活動，如同是整個東港鎮的產業界火車頭，而整個產季就是從捕獲「第一鮪」揭開序幕，每年的拍賣會就是地方最熱鬧的產業盛會。

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已多次參與競標的佳珍海鮮餐廳老闆蕭受發，早年從船長轉行開餐廳，在歷經轉行初期的艱困，直到標下歷史首尾「第一鮪」讓餐廳爆紅，饕客登門生意興隆，「第一鮪」堪稱他的「貴人」，自此於東港競爭的海產街站穩腳步墊基，多年來他已標下共11尾的「第一鮪」，是次數最多的單一店家。

蕭受發聽聞「第一鮪」下修重量門檻就為配合去鰓的重量時直說「很棒啊」，他說，早年在關島海域捕撈時，一般的魚種都要直接去頭、去內臟再放血，高單價的黑鮪魚雖然不會去頭，但至少也要去鰓去內臟再放血，原因就是血的溫度高且不易凝固，易拖慢整個冷凍艙的冰凍速度，進而影響保鮮。

蕭受發說，要去鰓還有一個原因，就是因為鰓為其換氣之處血液集中，因此血特別多，若不去除，血多又高溫，都是冷凍條件的大忌，像他自己這幾年在推動黑鮪魚去鰓後，都會接受魚販以較高價格販售去鰓黑鮪，甚至缺魚時還會請魚販以較高價選購去鰓黑鮪，雖然他能理解沿近海漁船上能去鰓的空間較為侷限，但去鰓過後的黑鮪，進市場後就是明顯可辨的更新鮮，肉質較佳的黑鮪進港，一向就是有比較好的價格。

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