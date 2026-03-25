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    首頁 > 生活

    兒童節限定！ 彰化陜西國小花甲紅磚屋 讓福利社復活了

    2026/03/25 10:15 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣陜西國小原本福利社的紅磚老屋，在歇業後成為倉庫，經過整理將在兒童節復活一日限定的福利社。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小原本福利社的紅磚老屋，在歇業後成為倉庫，經過整理將在兒童節復活一日限定的福利社。（彰化縣陜西國小提供）

    今年的兒童節怎麼過？彰化縣秀水鄉陜西國小將推出最有創意的「福利社復活記」，打開一甲子歲月的紅磚老屋，讓歇業超過30年的福利社，重新登場。校長吳世宏表示，兒童節限定的福利社，將重回民國70年代，讓學生體驗福利社的幸福。

    吳世宏表示，該校的福利社已歇業30年，現代學生大多只能從文章或是歌曲，才能體會學校福利社的景象。剛好學校在熱心志工付出、企業贊助與公部門支持，把已當成是倉庫的福利社紅磚老屋，改造成生活技能教室，利用兒童節慶祝活動，舉辦「一日福利社」活動。

    為了穿越到福利社的年代，學校將準備茶葉蛋、茶葉蛋、饅頭、烤地瓜、玩偶、玩具、飲料、當年代零嘴，同時準備玩具紙鈔，比照民國70年代的物價，讓學生來購買，連員工都由6年級學生來擔任，讓網路世代的小學生，可以重回課本裡頭的福利社情景。

    彰化縣陜西國小原本福利社的紅磚老屋，在歇業後成為倉庫，經過整理將在兒童節復活一日限定的福利社。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小原本福利社的紅磚老屋，在歇業後成為倉庫，經過整理將在兒童節復活一日限定的福利社。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣秀水鄉陜西國小的校長茶葉蛋，作為學生的獎勵。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣秀水鄉陜西國小的校長茶葉蛋，作為學生的獎勵。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣秀水鄉陜西國小的校長茶葉蛋，作為學生的獎勵。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣秀水鄉陜西國小的校長茶葉蛋，作為學生的獎勵。（彰化縣陜西國小提供）

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