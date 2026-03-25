全國模範移工選拔！ 在台工作1年以上有機會獲得1萬元

114年度台北市模範身心障礙勞工暨優秀移工頒獎典禮。（台北市勞動局提供）

台北市勞動局表示，目前有4萬1千多名移工，為肯定並表彰移工朋友對社會的付出與貢獻，今年台北市持續辦理優秀移工選拔，即日起至今年6月23日受理報名，將選出12名優秀移工，每名頒發新台幣1萬元，另還有3名鼓勵獎項，每名頒發新臺幣5000元。勞動局也說，優選者將薦送勞動部參加「全國模範移工選拔」。

勞動局長王秋冬表示，去年獲獎的移工們各自擁有看似平凡卻不簡單的故事與表現，不僅協助雇主家庭減輕照顧負擔，更擁有良好的照護技能及溝通能力，並順利融入台灣社會。

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他舉例，獲選優秀移工第一名的印尼籍SUTIYANI，在台服務年資已長達17年，長期照顧高齡且同時罹患心臟病、失智與憂鬱等多重症狀的阿嬤，但她始終以高度責任感投入照顧工作，休假時間也主動學習烹飪台灣料理，更經常變換營養均衡的菜色，只為讓阿嬤吃得開心、吃得健康；平日也會固定觀看網路上的樂活操影片，陪伴阿嬤一同規律運動，協助維持良好的生活與運動習慣。此外，她也持續自我精進，努力學習國語與台語，努力跨越語言隔閡，讓溝通更順暢，深獲雇主與阿嬤的肯定與喜愛。

勞動力重建運用處長陳昆鴻進一步表示，台北市辦理優秀移工選拔已有13餘年；此次遴選指標包含「發揚服務精神、敬業樂群，並有具體事蹟者」（15%）、「從事工作態度負責、盡職，具有具體貢獻事蹟者」（20%）、「運用所學知能或技能，有效提升職場效能或表現優異者」（30%）、「主動學習，具良好品行操守，有其他足為楷模事蹟者」（20%）、「積極參與社會服務，促進社會和諧發展，有具體事蹟者」（15%）等5大項，將選出12名優秀移工及3名鼓勵獎項；獲選者除將透過表揚典禮頒發獎座，還有豐富的獎金（或同等價金之禮券），未來也將薦送勞動部參加全國模範移工選拔。

勞動局表示，報名期間自即日起至6月23日止，凡經勞動部核准工作許可、工作地址在台北市，且符合《就業服務法》第46條第1項第8款至第10款的外國人，自入國起至115年3月31日止，工作期間累計達1年（含）以上（不限同一雇主），歡迎事業單位、雇主、仲介公司、各國駐台辦事處及移工民間服務團體推薦報名參選。

114年度獲獎優秀移工合影。（台北市勞動局提供）

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