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    首頁 > 生活

    研發獲全台約1/4豬隻飼料添加降抗生素 興大副校長陳全木獲學術獎肯定

    2026/03/25 10:31 記者蘇孟娟／台中報導
    陳全木獲教育部學術獎。（圖：興大提供）

    陳全木獲教育部學術獎。（圖：興大提供）

    中興大學生命科學系講座教授暨副校長陳全木，深耕動物生物科技研究逾30年，在動物基因轉殖與幹細胞領域持續創新，研發產品有助減少抗生素使用，獲全台約1/4豬隻飼料添加物，有助減少抗生素使用，提升動物健康與食品安全，另並與醫界合作，釐清D型與E型肝炎病毒感染與演化機制，對於人畜共通傳染病及公共衛生研究具有重要的貢獻等，榮獲教育部第69屆學術獎肯定。

    陳全木大學期間台投入基因工程與轉基因動物研究，進入中興大學任教，設立分子胚胎暨基因甲基化研究室，長期深耕動物生技核心技術，包括帶領團隊開發初乳中乳鐵蛋白及其衍生肽與乳蛋白，證實在抑制發炎、抗氧化、抗高血壓、抗骨質疏鬆、調節脂質代謝與腸道菌相等多重功效，並經臨床人體試驗證實對於多種代謝性疾病具有預防與治療效果，相關技術已導入精準健康產業的保健品開發；也實際應用於促進動物健康的漁畜產業上，目前全台約1/4豬隻飼料添加物中使用該團隊開發的專利胜肽產品，有助減少抗生素使用，提升動物健康與食品安全。

    近年來，他更致力於間葉幹細胞與再生醫學領域的研究，建立肺部疾病與胰臟癌動物模型，發現經特定條件預處理的羊水間葉幹細胞，能透過釋放外泌體作用改善肺部發炎與纖維化，並且具有抑制胰臟癌腫瘤增生侵襲的能力，為呼吸系統疾病、惡性胰臟癌提供新型治療策略。

    今年他獲教育部第69屆學術獎肯定，陳全木說，將持續深耕功能性胜肽體學、幹細胞與再生醫學等創新領域，並整合校內外資源，推動智慧健康產業與新穎胜肽藥物開發，期盼透過跨域合作與人才培育，提升台灣在國際生技與生醫領域的競爭力。

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