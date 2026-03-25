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    首頁 > 生活

    全國議會議長盃桌球賽苗栗登場 苗議長李文斌拚5連霸

    2026/03/25 10:08 記者彭健禮／苗栗報導
    苗縣議長李文斌（中）熱愛桌球，已蟬聯4屆全國議會議長盃桌球錦標賽首長組金牌，將挑戰5連霸。（資料照）

    苗縣議長李文斌（中）熱愛桌球，已蟬聯4屆全國議會議長盃桌球錦標賽首長組金牌，將挑戰5連霸。（資料照）

    全國地方議會議長盃桌球錦標賽，將26、27日在苗栗縣登場，來自全國各地方議會的議員及職員工齊聚苗栗，以球會友、切磋球技。其中，苗栗縣議長李文斌已連續4屆拿下首長組冠軍，將挑戰5連霸，備受期待，也是此屆賽事一大焦點。

    苗栗縣議會表示，此項賽事，已成為全國地方議會交流情誼、凝聚向心力的重要平台，也是睽違15年再度於苗栗登場，將於今（25）日晚間在竹南神龍本港餐廳舉行「桌球之夜」後，於明、後天展開為期2天的賽程。

    李文斌於2020年首次奪得首長組冠軍，後因疫情停辦2年，但再接續的2023年至去年間，連續3年奪金，累計已連續4屆奪冠，今年將挑戰5連霸，備受矚目。此外，幕僚長組個人賽方面，苗縣議會祕書長范陽添也於去年勇奪冠軍，今年的表現同樣令人期待。

    對於挑戰5連霸，李文斌表示，保持平常心，但全力以赴。並指出，他長年有規律運動習慣，唯有保持健康的身心，才能以更充沛的體能與精力為民服務，且運動好處多，也鼓勵全民多運動。

    這屆賽事共有18個縣市議會參與，分為團體賽與個人賽2大類。團體賽包括議員組、職員工男子組（甲、乙組）及職員工女子組；個人賽則設有首長組單打、幕僚長組單打、議員男子組單打、議員女子組單打、議員男子組雙打、議員女子組雙打、職員工男子組單打、職員工男子組雙打、職員工女子組單打、職員工女子組雙打及職員工男女混合雙打等組別，合計15個競賽組別。

    苗縣議長李文斌（右）熱愛桌球，已蟬聯4屆全國議會議長盃桌球錦標賽首長組金牌。圖為他去年與拿下世界警察消防運動會金牌的黃雅慧切磋球技。（資料照）

    苗縣議長李文斌（右）熱愛桌球，已蟬聯4屆全國議會議長盃桌球錦標賽首長組金牌。圖為他去年與拿下世界警察消防運動會金牌的黃雅慧切磋球技。（資料照）

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