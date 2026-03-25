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    首頁 > 生活

    確定了！后里區公所90年古蹟下雨漏水 中市府編列經費重建

    2026/03/25 10:33 記者張軒哲／台中報導
    后里區公所為日治時期「內埔庄役場」，是已具有90年歷史的古蹟，市府將在旁邊用地另建辦公大樓。（記者張軒哲攝）

    后里區公所為日治時期「內埔庄役場」，是已具有90年歷史的古蹟，市府將在旁邊用地另建辦公大樓。（記者張軒哲攝）

    台中市后里區公所為日治時期「內埔庄役場」，是已具有90年歷史的古蹟，相較於台中市其他區公所早已陸續改建行政大樓，后里區公所建物陳舊、空間狹窄，辦公跟洽公環境不佳，近年地方盼能興建聯合行政中心。台中市今年核定逐年編列預算重建，初估總經費大約7億多元，今年先編列第一期5300多萬元經費。

    后里區公所空間狹小擁擠，除了員工辦公環境不佳，洽公民眾候位空間不足，相當克難，區長賴同一表示，后里區公所下雨室內還會漏水，公所人員辦公空間壅擠，許多檔案資料四處找空間堆放，是台中市目前辦公環境最差的區公所，市議員陳本添與邱愛珊去年陸續在議會提出「后里聯合行政中心」重建議題。

    后豐地區市議員今日陳本添指出，目前規劃衛生所後面再另購土地，公所與衛生所、戶政事務所、分駐所一起重建。

    賴同一指出，台中市府在今年核定逐年編列預算來重建，今年先編列第一期5300多萬元規劃與徵收土地的經費。

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