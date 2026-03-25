為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄行人優先路口突破千處 杜絕行人地獄

    2026/03/25 10:00 記者黃良傑／高雄報導
    高雄行人優先路口破千處，視線死角杜絕行人地獄。（記者黃良傑攝）

    高雄行人優先路口破千處，視線死角杜絕行人地獄。（記者黃良傑攝）

    交通部每月定期公布道路安全統計，其中，台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市4縣市，每年的行人死亡數都增加，為除「行人地獄」惡名，高市積極設置「行人優先時相」，含行人早開及專用時相，路口數突破1000處大關，普及率超過6成。

    高市交通局今（25）日宣布，全市的行人優先路破千處，對打造人本交通友善城市再邁進一步；此外，為了消弭路口轉彎車視野死角導致的事故，交通局近年針對全市路口進行深度盤點，加大力度推動「行人優先通行」策略。

    交通局透過號誌秒數微調，在車輛綠燈亮起前，預先放行行人進入路口（早開時相），確保行人處於駕駛者的正前方視線內；而在校園、醫院、熱門商圈及大眾運輸場站等高行人流量區域，則設置「行人專用時相」，讓行人擁有完整路權，徹底杜絕人車衝突。

    據統計，行人優先路口（早開路口）在114年底總數首度突破千處，而至115年2月底，行人優先路口（早開路口）總數已達1023處，而設有行人專用時相的路口也增加至183處，兩者合計1215處路口，達全市行人號誌約6成，顯示行人安全措施正逐步普及。

    交通局分析該數據顯示，高市的行人安全措施已從「點狀分佈」邁向「全面普及」，建構更具連續性與預測性的安全步行空間。

    市府未來也將持續擴大視覺優化，優先配置「放大型行人號誌」，確保長輩與學童能清晰辨識燈號，以及時序微調，搭配「行人早開/早閉」設計，精準分流人車動線，多面向治理，結合交通工程改善、校園交通安全教育及精準執法，全面提升用路安全，不讓「行人地獄」再現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播