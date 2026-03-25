高雄行人優先路口突破千處 杜絕行人地獄

高雄行人優先路口破千處，視線死角杜絕行人地獄。（記者黃良傑攝）

交通部每月定期公布道路安全統計，其中，台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市4縣市，每年的行人死亡數都增加，為除「行人地獄」惡名，高市積極設置「行人優先時相」，含行人早開及專用時相，路口數突破1000處大關，普及率超過6成。

高市交通局今（25）日宣布，全市的行人優先路破千處，對打造人本交通友善城市再邁進一步；此外，為了消弭路口轉彎車視野死角導致的事故，交通局近年針對全市路口進行深度盤點，加大力度推動「行人優先通行」策略。

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交通局透過號誌秒數微調，在車輛綠燈亮起前，預先放行行人進入路口（早開時相），確保行人處於駕駛者的正前方視線內；而在校園、醫院、熱門商圈及大眾運輸場站等高行人流量區域，則設置「行人專用時相」，讓行人擁有完整路權，徹底杜絕人車衝突。

據統計，行人優先路口（早開路口）在114年底總數首度突破千處，而至115年2月底，行人優先路口（早開路口）總數已達1023處，而設有行人專用時相的路口也增加至183處，兩者合計1215處路口，達全市行人號誌約6成，顯示行人安全措施正逐步普及。

交通局分析該數據顯示，高市的行人安全措施已從「點狀分佈」邁向「全面普及」，建構更具連續性與預測性的安全步行空間。

市府未來也將持續擴大視覺優化，優先配置「放大型行人號誌」，確保長輩與學童能清晰辨識燈號，以及時序微調，搭配「行人早開/早閉」設計，精準分流人車動線，多面向治理，結合交通工程改善、校園交通安全教育及精準執法，全面提升用路安全，不讓「行人地獄」再現。

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