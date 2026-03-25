阿里山鄒族部落健康示範 嘉縣議員武清山戒40年菸癮、檳榔

嘉義縣議員武清山戒40年菸癮、檳榔，成部落的健康示範。（嘉義縣政府提供）

阿里山鄒族部落嘉義縣議員武清山20歲起就有抽菸、嚼檳榔習慣，且應酬頻繁、長期持續不間斷，去年12月參加阿里山鄉里佳衛生室戒菸門診，使用戒菸口香糖輔助，並配合運動與調整作息，擺脫40年菸檳癮至今滿3個月，成為阿里山反菸反檳健康大使。

武清山說，自20歲起就抽菸、嚼檳榔，最多曾一天抽3包菸，近年健康檢查發現血管狹窄、需手術治療，深刻體悟健康的重要，去年12月9日開始參加里佳衛生室戒菸，由醫師評估、開始實施戒菸及檳榔療程。

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武清山表示，戒菸檳過程很不容易，時刻都要面對應酬誘惑，直到現在，身旁仍有許多朋友抽菸、充滿誘惑，但他用意志力克制，及家人、醫療團隊的支持，持續戒斷，且戒菸、檳榔後，1個月最多可省下近2萬元，以自身經驗提醒族人，「不要等到身體亮紅燈才後悔，現在開始都來得及」。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，無論傳統菸品、電子煙或加熱菸都對健康有害，造成二手菸與三手菸暴露；衛生局3月開始推動「來嘉戒菸好禮獎不完」，鼓勵民眾踴躍參與戒菸，為協助原鄉鄉親遠離菸檳危害，阿里山鄉戒菸服務已擴及10個據點，由2位醫師於衛生所門診及巡迴9個衛生室提供服務，陪伴民眾度過戒斷期，也可撥打免費戒菸專線0800636363尋求協助。

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嘉縣議員武清山（右三）帶頭戒菸、戒檳榔，成為部落的健康示範。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局阿里山鄉戒菸服務擴及10個據點，由2位醫師門診服務。（嘉義縣衛生局提供）

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