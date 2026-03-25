花蓮牛群放牧啃農作 壽豐農民喊苦、縣府公所會勘促畜主改善

花蓮縣壽豐鄉志學村近日發生牛隻逸散情形，侵入他人農地損害農作物。（民眾提供）

花蓮縣壽豐鄉志學村長年有放牧的牛群任意跑到農田內把各種農作物啃光光、糞便和泥濘污染馬路，花蓮縣政府農業處指出，昨會同環保局、動植物防疫所及壽豐鄉公所前往現場聯合會勘，實地了解牛隻管理現況、農作受影響範圍及周邊環境情形，並與畜主及受影響農民進行溝通，要求畜主妥善設置並強化圍籬設施，確保牛隻不致逸散。

壽豐農民抱怨說，志學村志新段農地附近，從10年前開始附近有人養牛群，周邊僅用兩條鐵絲簡單的圈養，結果牛群經常溜出來，把附近的農作吃光光，讓農民血本無歸，多次與飼主溝通都沒有結果，跟縣府、派出所等單位陳情，各單位都說無法可管，求求政府「給我們無助的農民ㄧ條生路！」

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縣府農業處今指出，花蓮縣壽豐鄉志學村近日發生牛隻逸散情形，影響農作物並造成周邊環境困擾，與相關單位前往現場聯合會勘，實地了解牛隻管理現況、農作受影響範圍及周邊環境情形，並與畜主及受影響農民進行溝通，研議後續改善方向，協助降低衝擊、避免類似情形再次發生。

農業處長陳淑雯說，經查該畜主飼養規模尚未達畜牧場登記標準，未涉畜牧法相關規定，但仍應善盡管理責任，妥善設置並強化圍籬設施，確保牛隻不致逸散。如採用電圍籬方式，亦應維持穩定通電及有效阻隔功能，以提升管理成效。若因管理不周導致動物反覆逸散，影響公共安全或造成他人財產損失，主管機關仍將持續輔導改善，以維護整體公共利益。

花蓮縣環境保護局指出，針對牛隻逸散衍生之環境問題，現場已發現多處牛隻排泄物散落道路，影響環境衛生及用路人安全，將依廢棄物清理法相關規定辦理查處，命行為人限期改善，並視違規情節裁處罰鍰，以維護公共環境品質。後續將持續透過跨局處合作機制，加強溝通與輔導，協助畜主落實管理，同時兼顧農民權益與公共安全，讓農業生產與生活環境能夠維持良好秩序。

縣府也提醒農民，若農作物因牛隻啃食或踩踏受損，建議可即時以拍照或錄影方式保全相關資料，並向轄區派出所報案，或循相關法律途徑向畜主請求損害賠償，以維護自身權益。另畜主反映電圍籬疑遭人為破壞部分，亦建議透過通報或報案方式釐清情形，共同維護管理秩序。

花蓮縣壽豐鄉志學村近日發生牛隻逸散情形，侵入他人農地損害農作物的情形。（縣府農業處提供）

花蓮縣壽豐鄉志學村近日發生牛隻逸散情形，侵入他人農地損害農作物的情形。（縣府農業處提供）

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