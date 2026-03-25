乘客多了？中捷綠線4/1起加密北上班距 文華高中及九德站停靠時間延長

中捷綠線四月一日起加密北上班距。（中捷公司提供）

台中捷運綠線運量逐步成長，中捷公司表示，因沿線學校眾多，放學時段人潮明顯集中，為提升乘車品質，自4月1日起將加密平日下午北上班距，紓解尖峰通學人潮。

中捷公司表示，去年度旅客整體滿意度達95.6%，其中多數旅客建議加密班距以提升搭乘體驗自4月1日起，平日下午5時20分至5時50分北上列車班距，將由現行6分鐘縮短為4分45秒，縮短候車時間並分散人潮，提升整體運輸效率。

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中捷公司指出，去年綠線全年運量達1722萬人次，其中使用公共運輸定期票旅客占近3成，顯示通勤與通學族群穩定成長。進一步分析發現，平日下午放學時段運量快速攀升，尤其「高鐵台中站往北屯總站」方向最為壅塞。

為此，自4月1日起，平日下午5時20分至5時50分北上列車班距，由6分鐘縮短為4分45秒，縮短候車時間並分散人潮。

此外，文華高中與明道中學緊鄰捷運站，捷運已成為學生通學的重要運具。中捷也將配合兩校上下學時段，延長文華高中站及九德站列車停靠時間，讓學生及一般旅客能更從容、安全地上下車。

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