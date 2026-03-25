為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水情吃緊 嘉市水資中心回收水免費取用

    2026/03/25 09:39 記者丁偉杰／嘉義報導
    水情吃緊，嘉市水資源回收中心回收水可供民眾免費取用。（嘉市政府提供）

    水情吃緊，嘉市水資源回收中心回收水可供民眾免費取用。（嘉市政府提供）

    去年入冬以來至今降雨偏少，嘉義地區仁義潭水庫蓄水率跌破30％，蘭潭水庫蓄水率也剩40％，因應水情吃緊，嘉義市政府開放「水資源回收中心」回收水供民眾免費取用，並呼籲民眾一起落實節水措施。

    根據水情資訊，供應嘉義地區民生用水的兩座水庫水位持續下降，目前仁義潭水庫蓄水率來到29.6％、有效蓄水量728萬立方公尺，蘭潭水庫蓄水率剩40％左右，有效蓄水量373.31立方公尺。

    市府表示，市府近年持續推動水資源回收中心回收水再利用，因應水情持續吃緊，鼓勵各機關學校、工廠及市民免費取用回收水，透過水資源中心處理消毒後的回收水，可作為不經人體接觸的「生活次級用水」，例如工地揚塵抑制、景觀澆灌、洗掃道路及清溝等用途。

    市府工務處表示，水資源回收中心每日平均污水處理量已達約6000公噸，經處理後可轉換為回收水，市府單位由工務處、環保局及建設處等帶頭擴大水資源回收中心回收水取用，分別用於道路灑水揚塵抑制、街道清洗及公園道路植栽澆灌等，以節省自來水使用，如各單位及民眾有取用需求建議先來電洽詢，電話：05-2380616（水資源回收中心）或05-2254321轉177（污水下水道科）。

    去年入冬以來至今降雨偏少，仁義潭水庫蓄水率跌至30％。（資料照）

    去年入冬以來至今降雨偏少，仁義潭水庫蓄水率跌至30％。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播