水情吃緊 嘉市水資中心回收水免費取用

水情吃緊，嘉市水資源回收中心回收水可供民眾免費取用。（嘉市政府提供）

去年入冬以來至今降雨偏少，嘉義地區仁義潭水庫蓄水率跌破30％，蘭潭水庫蓄水率也剩40％，因應水情吃緊，嘉義市政府開放「水資源回收中心」回收水供民眾免費取用，並呼籲民眾一起落實節水措施。

根據水情資訊，供應嘉義地區民生用水的兩座水庫水位持續下降，目前仁義潭水庫蓄水率來到29.6％、有效蓄水量728萬立方公尺，蘭潭水庫蓄水率剩40％左右，有效蓄水量373.31立方公尺。

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市府表示，市府近年持續推動水資源回收中心回收水再利用，因應水情持續吃緊，鼓勵各機關學校、工廠及市民免費取用回收水，透過水資源中心處理消毒後的回收水，可作為不經人體接觸的「生活次級用水」，例如工地揚塵抑制、景觀澆灌、洗掃道路及清溝等用途。

市府工務處表示，水資源回收中心每日平均污水處理量已達約6000公噸，經處理後可轉換為回收水，市府單位由工務處、環保局及建設處等帶頭擴大水資源回收中心回收水取用，分別用於道路灑水揚塵抑制、街道清洗及公園道路植栽澆灌等，以節省自來水使用，如各單位及民眾有取用需求建議先來電洽詢，電話：05-2380616（水資源回收中心）或05-2254321轉177（污水下水道科）。

去年入冬以來至今降雨偏少，仁義潭水庫蓄水率跌至30％。（資料照）

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