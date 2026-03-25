桃園市申請拉拉山成為全台首個暗空勝地 光污染防制要點今公告實施

拉拉山是桃園市熱門的觀星景點。（資料照，桃市府提供）

桃園市政府推動拉拉山成為全國第一個「暗空勝地」有具體進展，市長張善政今（25）日上午主持市政會議時宣布，市府觀光旅遊局已於3月13日向國際暗空協會送件申請認證，市府環保局今日會公告「桃園市光污染防制要點」，透過法治面整合市區或偏鄉的建築照明、招牌、公有路燈及觀光場域的光源亮度管理。

張善政表示，平常在城市大多只能見到零星閃爍的星光，在拉拉山則可看到美麗的銀河景象，觀旅局已向國際暗空協會提出拉拉山暗空勝地申請案，若順利取得認證，將是全台第一個暗空勝地。

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張善政說，自從市府宣示要打造拉拉山為暗空勝地以來，持續調整在地光源，包括巴陵大橋、拉拉山遊客中心的燈光都已完成改善，也有約22家在地旅宿業者簽署公約及參與行動，市府將持續優化觀星環境，培育星空導覽人才，帶動觀光與城市共存共榮。

桃市府也結合都發、環保、工務、觀旅等局處，研擬桃園市光污染防制要點，是防制光害非常重要的里程碑，全國除了馬祖訂有「連江縣光害管制自治條例」，桃市是台灣本島首個從法規面著手防制光害的城市，無論是都會區或偏鄉都適用，以偏鄉為例，雖然光害沒有城市嚴重，但像是橋體等燈光設計也需要規範。

國際暗空協會提供多項認證，包括「暗空公園」、「暗空社區」、「暗空勝地」等，各有不同的環境與標準，合歡山國際暗空公園在2019年8月取得認證，成為我國首座「暗空公園」，拉拉山則申請「暗空勝地」認證。

桃園市長張善政今日主持市政會議表示，市府觀旅局已於3月13日向國際暗空協會送件申請，爭取拉拉山成為「暗空勝地」，期盼順利取得認證。（資料照，桃市府提供）

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