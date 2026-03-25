林業署推廣林下經濟 27日舉辦說明會

林業及自然保育署台中分署推廣林下經濟，舉辦段木香菇示範區實作體驗。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署為提供林農多元森林經營選擇，兼顧森林保育與經濟收益，3月27日下午1時30分，將在東勢區雙崎工作站（台中市東勢區東關路6段1368號）舉行「林下經濟生產輔導訓練計畫說明會」，民眾可自由參加，呼籲國有林承租人、周邊林農及社區部落踴躍參與，掌握林下經濟發展契機。

林業保育署台中分署自2020年推動林下經濟政策，持續輔導林農導入段木香菇栽培技術培訓，前年起並整合推出林下經濟全品項課程，逐步建構完善培訓體系，更進一步成立專業輔導團隊，透過現地訪視等協助林農善用林下空間，發展多元森林副產物，落實適地適作原則，帶動山村綠色經濟發展，朝向生態與產業共榮的目標。

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林業保育署台中分署表示，今年培訓課程採室內課程與現地操作並行模式，以目前林下經濟開放品項：段木香菇與木耳、林下養蜂、金線連、台灣山茶、天仙果、馬藍、台灣白及、絞股藍及竹笙等，邀請專家針對環境條件、栽培管理、加工應用與產品開發、市場趨勢及成本效益評估進行講授，並透過示範場域的實作教學，協助學員深化理論基礎並強化實務技能，透過課程規劃，讓林農能充分掌握投入林下經濟所需之資源條件與風險評估，選擇適地適作的經營項目，從傳統經營轉型為多元發展，提升林地利用效益，邁向永續經營目標。

林業保育署台中分署指出，發展適地林下經濟已逐步展現成果，吸引青年返鄉投入經營，例如二呆農園及田家瑞都是成功案例。

林業及自然保育署台中分署透過現地訪視，了解林農經營管理現況。（林業署提供）

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