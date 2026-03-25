新北積穗國小教學大樓走廊布置生態長廊 熱帶雨林箭毒蛙搶眼

新北市積穗國小的生態長廊，提供師生多元的生態教育。（記者翁聿煌攝）

新北市積穗國小將教學大樓的2樓走廊布置成生態長廊，飼養多達10餘種的生物和魚類，其中最吸睛的是來自熱帶雨林、色彩繽紛的熱帶雨林箭毒蛙，師生凝氣屏神在水族箱旁仔細聆聽，還可以聽見箭毒蛙的叫聲，校長洪國維指出，生態長廊可以提供都會區的小朋友，一個就近觀察生態的空間，也能與生命教育相輔相成。

許多小朋友利用下課時間就喜歡聚集在長廊上的觀察箱前，欣賞各種生物的動態，尤其是色彩鮮艷的箭毒蛙，在綠葉與石塊中若隱若現，洪國維指出，南美雨林素有「地球之肺」之稱，不僅是氣候調節、固碳儲氮的重要生態系，更孕育無數物種。

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然而，隨著人類活動導致棲地破壞，許多生物正面臨生存危機，其中包括色彩鮮豔卻極具警示意義的箭毒蛙。雨林保護如今已成為全球共識，牽動經濟、貿易與外交，更是減緩氣候變遷的核心策略。

他表示，積穗國小充分運用走廊空間，推出整合生態永續、國際教育、閱讀教育與科學教育的教學課程，今年以箭毒蛙作為教育媒材，帶領學生探索多元文化、建立地球公民的責任感，從校園出發，實踐環境永續的行動理念。

課程設計以認識箭毒蛙的生長環境為起點，藉由閱讀教育引導學生理解熱帶雨林的生態價值與所面臨的威脅；透過國際教育與雙語課程，學生更能了解雨林大國如何在經濟發展與生態保護間尋求平衡；在科學教育中，孩子們則學習辨識蛙類特徵，並認識台灣原生蛙類的保育現況，讓小朋友能夠立足台灣，展望國際。

積穗國小為箭毒蛙營造出熱帶雨林底層豐富地貌。（記者翁聿煌攝）

繽紛多彩的箭毒蛙，鮮豔的顏色是警戒色。（記者翁聿煌攝）

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