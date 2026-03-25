迎兒童節 高雄壽山動物園12歲以下兒童免費入園

狐獴家族。（壽山動物園提供）

兒童節連假即將到來，「高雄兒童節-恐龍酷樂園」將於4月3日至6日在衛武營國家藝術文化中心舉行；壽山動物園也同步推出「壽山童話祭」，全國12歲以下兒童免費入園並享有餐飲優惠，同時規劃寫生著色比賽與「壽Q家族」人氣票選活動。

高雄市觀光局長高閔琳表示，為歡迎全國小朋友於兒童節連假期間（4月3日至6日）造訪壽山動物園，特別推出兒童連假全國12歲以下兒童免費入園優惠，並舉辦「壽山童話祭」系列活動，包括採現場報名的寫生著色比賽，歡迎學齡前兒童發揮創意，為「壽Q家族」著色紙塗上豐富的色彩，國小學童也可走訪園區進行寫生創作，當天交件即可獲得可愛動物磁鐵。

請繼續往下閱讀...

壽山動物園「壽Q家族」全新IP形象已正式亮相，由「高雄熊」領軍，與原生棲地在柴山的台灣獼猴、園區的「迎賓大使」狐獴、「可愛萌主」水豚、「下班必吼」非洲獅、「虎山鎮守」孟加拉虎、「重裝坦克」白犀牛、「蓬鬆花色」羊駝、「不想長大」侏儒河馬等夥伴，共同推廣動物保育教育；兒童連假（4月3日）起至4月30日，壽山動物園也特別推出「壽Q家族」人氣票選活動。

兒童連假期間至壽山動物園參加「壽Q家族」人氣票選活動，只要穿戴獼猴、狐獴、水豚、非洲獅、孟加拉虎、白犀牛、羊駝或侏儒河馬裝扮裝飾，變裝為「壽Q家族助選員」，並與對應動物合照，即可兌換限量動物紙扇。

羊駝家族。（壽山動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法