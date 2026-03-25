為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    艷陽天加持！阿里山櫻王滿開 賞花要把握

    2026/03/25 09:17 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王盛開，花況美不勝收。（蕭明學提供）

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王盛開，花況美不勝收。（蕭明學提供）

    連日艷陽高照的好天氣，讓原本延遲綻開的阿里山工作站染井吉野櫻櫻王，這幾天火力全開趕進度，往往花況一日數變，早上一個樣，中午盛開的花朵變多，昨天到了下午，整株櫻王已經接近滿開了，今天將達爆開階段，最佳賞花期還有5-7天，賞櫻要及時。

    「櫻花達人」黃源明指出，阿里山國家森林遊樂區最受矚目的染井吉野櫻櫻王，最近幾天的花況可說瞬息萬變，在春陽放暖催化下，昨天下午綻放約9成，今天將滿開。園區其他的第一代染井吉野櫻包括阿里山派出所、阿里山賓館也是，但盛開程度不及櫻王，大概為3至6成，這個週末假日的花況也會接近滿開。

    黃源明表示，第二代染井吉野櫻分布廣泛，幾乎整個遊樂區都可以看到，花況最好的是7-11前和大門收費站旁，預估第二代染井吉野櫻會在下週接近滿開，清明連假迎來賞櫻的下一波高峰。

    黃源明說，阿里山衛生室旁的櫻花也不甘示弱，包括大島櫻、吉野櫻花況也接近滿開，這幾天的持續高溫，將會催化即將盛開的各式櫻花及其他植物。而除了櫻花趕進度外，玉山杜鵑今年的花況比去年好，最美的是在沼平公園內，旅社區也有一棵隱藏版躲在森林內。台灣一葉蘭在第一管制站旁山壁，愈開愈美麗。

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王花況令人目不暇給。（蕭明學提供）

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王花況令人目不暇給。（蕭明學提供）

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王進入盛開階段。（蕭明學提供）

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王進入盛開階段。（蕭明學提供）

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王幾近滿開。（蕭明學提供）

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王幾近滿開。（蕭明學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播