艷陽天加持！阿里山櫻王滿開 賞花要把握

阿里山工作站染井吉野櫻櫻王盛開，花況美不勝收。（蕭明學提供）

連日艷陽高照的好天氣，讓原本延遲綻開的阿里山工作站染井吉野櫻櫻王，這幾天火力全開趕進度，往往花況一日數變，早上一個樣，中午盛開的花朵變多，昨天到了下午，整株櫻王已經接近滿開了，今天將達爆開階段，最佳賞花期還有5-7天，賞櫻要及時。

「櫻花達人」黃源明指出，阿里山國家森林遊樂區最受矚目的染井吉野櫻櫻王，最近幾天的花況可說瞬息萬變，在春陽放暖催化下，昨天下午綻放約9成，今天將滿開。園區其他的第一代染井吉野櫻包括阿里山派出所、阿里山賓館也是，但盛開程度不及櫻王，大概為3至6成，這個週末假日的花況也會接近滿開。

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黃源明表示，第二代染井吉野櫻分布廣泛，幾乎整個遊樂區都可以看到，花況最好的是7-11前和大門收費站旁，預估第二代染井吉野櫻會在下週接近滿開，清明連假迎來賞櫻的下一波高峰。

黃源明說，阿里山衛生室旁的櫻花也不甘示弱，包括大島櫻、吉野櫻花況也接近滿開，這幾天的持續高溫，將會催化即將盛開的各式櫻花及其他植物。而除了櫻花趕進度外，玉山杜鵑今年的花況比去年好，最美的是在沼平公園內，旅社區也有一棵隱藏版躲在森林內。台灣一葉蘭在第一管制站旁山壁，愈開愈美麗。

阿里山工作站染井吉野櫻櫻王花況令人目不暇給。（蕭明學提供）

阿里山工作站染井吉野櫻櫻王進入盛開階段。（蕭明學提供）

阿里山工作站染井吉野櫻櫻王幾近滿開。（蕭明學提供）

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