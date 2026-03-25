高雄林園駱駝山水龍洞探秘 發現台灣特有種黃灰澤蟹

首度在駱駝山發現黃灰澤蟹蹤跡。（吳岳雲提供）

高雄市林園區駱駝山「水龍洞」長年流水奔瀉，幾無人跡，一群探險者闖洞揭開神秘面紗，發現洞內竟有台灣特有種黃灰澤蟹，同時找到蟄伏在幽暗中的危險，示警未有充分準備不要進入。

文史工作者吳岳雲日前與蘇葳家、林清榮踏查，他表示，二戰末期日軍為防禦美軍登陸，1944年間在駱駝山興建戰備坑道，這座「地下長城」主要由珊瑚礁岩山體內部挖空建造，主坑道由鳳鼻頭延伸至鳳山丘陵，串聯林園、大寮與小港區，總長約15公里。「水龍洞」是其中一段，全長約500公尺，這也是駱駝山唯一長年有水的日軍坑道。

請繼續往下閱讀...

吳岳雲說，水龍洞戰備坑道可能在當年挖掘時伏流水湧出，無法繼續往前開挖而放棄，其附近有支線出口，可通往潭頭山15厘米加農砲穹窖陣地，這也是高雄幾座保留完整的砲穹窖。

水龍洞雨季時流量大，戰後洞外被興建灌溉渠道引水耕作，而在洞內源頭處建造沉澱池引流取水，形成特殊梯田式石灰岩碳酸鈣結晶美景，在洞內也發現生態豐富，有龜殼花、青蛙、蝙蝠、水蛭，還有黃灰澤蟹，尤其黃灰澤蟹是台灣特有種，生態分佈於穴居山溝旁的土質洞穴中；台灣地區目前多出現在高雄壽山及恆春半島地區，屬於淡水的陸蟹，在駱駝山是新發現。

吳岳雲提醒，戰備坑道內昏暗潮濕、支線複雜，可能有部分坍塌，不僅有毒蛇藏匿，還有會吸血的水蛭，一般民眾沒有專人帶領及充足準備，切勿冒險進入。

「水龍洞」長年流水奔洩。（吳岳雲提供）

早年民眾在源頭處建造沉澱池引流取水，形成特殊梯田式石灰岩碳酸鈣結晶美景。（吳岳雲提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法