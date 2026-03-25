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    首頁 > 生活

    屏東童遊嘉年華登場 千禧公園變身歡樂遊樂園

    2026/03/25 09:05 記者葉永騫／屏東報導
    屏東童遊嘉年華3日在千禧公園登場，變身為歡樂遊樂園。（屏東市公所提供）

    屏東童遊嘉年華3日在千禧公園登場，變身為歡樂遊樂園。（屏東市公所提供）

    屏東市公所慶祝兒童節將於4月3日舉辦「童遊屏東．幸福同行」兒童嘉年華會，活動從下午3點一路狂歡到晚上8點，「千禧公園」將徹底大變身，化身為充滿歡笑與驚喜的城市遊樂園，現場送1000個紅豆餅，想參加童心手作派對者現在就快搶先報名。

    這場兒童嘉年華邀請幽默逗趣的「博逗兄弟」，還有小丑氣球互動、萱萱老師、哈密瓜哥哥與果凍姐姐，將帶領孩子們一起唱跳表演，現場還有「動物童趣大挑戰」闖關活動，只要挑戰成功即可獲得限量的超萌「動物麵包機小夜燈」；參加「童心手作派對」即日起上網報名，可以透過雪花泥畫與手作證件套，親手打造專屬的童年紀念，現場還有超大溜滑梯球池，並貼心準備了1000顆美味紅豆餅免費發送，只要到『屏東市公所粉絲專頁』按讚，即可獲得一顆紅豆餅，送完為止，而現場也有市集，提供有文創小物及各式在地美食攤位。

    屏東市長周佳琪表示，這場「兒童嘉年華」，是為屏東的孩子們送上的兒童節禮物，歡迎家長帶著家中小寶貝來到千禧公園盡情奔跑、大家同樂，藉由這場派對為孩子們留存一段充滿歡笑的親子互動時光，共同寫下屬於屏東的幸福篇章。

    兒童嘉年華會現場邀請了小朋友最喜歡的人物到場。（屏東市公所提供）

    兒童嘉年華會現場邀請了小朋友最喜歡的人物到場。（屏東市公所提供）

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