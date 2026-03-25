山豬吊害犬貓致截肢 新北動保處祭檢舉繳交獎勵最高150元

直徑20公分以上的大型獸鋏及金屬套索可申請每組150元獎勵金。（動保處提供）

新北市動物保護防疫處近日接獲新店二叭子植物園、坪林金瓜寮等地通報，發生犬貓誤觸山豬吊案件，造成四肢中度至重度傷害，嚴重者血肉模糊甚至見骨，須截肢保命，若未及時獲救，恐因受困而餓死。為減少悲劇發生，動保處即日起推動「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾發現並協助移除山區獸鋏或山豬吊後送交，可申請100至150元獎勵金。

動保處指出，獸鋏與山豬吊多設於偏遠農牧或山區，難以追查使用者來源。民眾可利用竹竿或長棍遠距離觸發陷阱，再挖出踏板完成移除，切勿徒手接觸，並應拍攝拆除前後照片及記錄時間、地點與GPS定位，連同陷阱送交動保處或動物之家，檢附相關文件即可申請獎勵金，為直徑未滿10公分的小、中型獸鋏每組100元、直徑20公分以上的大型獸鋏及金屬套索每組150元。

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統計顯示，今年已沒入獸鋏29組及山豬吊64組，且不僅出現在山區，部分民眾以網購「捕鼠器」在住家附近使用，因具頜顎結構仍屬獸鋏，依法同樣違規。動保處強調，販售或使用相關陷阱皆違反動保法，最高可處7萬5000元罰鍰；若致動物重傷或死亡，最重可處2年以下徒刑並併科20萬至200萬元罰金。

動保處呼籲，防治野生動物應採合法方式並加強環境管理，如妥善處理食物與垃圾，避免吸引動物。若發現陷阱可通報1959專線，盼透過民眾參與，共同減少動物傷害，維護山林生態安全。

直徑未滿10公分的小、中型獸鋏可申請每組100元獎勵金。（動保處提供）

誤觸獸鋏的貓，掌骨遭完全夾斷。（動保處提供）

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