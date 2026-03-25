兩樣情！彰師大進德路友善人行道拚5月完工 實踐路受阻

彰化市彰師大進德路友善人行道工程如火如荼進行。（彰化市市公所提供）

彰化市國立彰化師範大學進德路50公尺路段的標線型人行道（友善人行道）正如火如荼施工，市公所預計最快5月完工，讓當地居民與彰師大學子能有更安全的通行空間，不過銜接進德路規劃中的另一條友善人行道實踐路，由於遭沿線商家與居民反對，進度遲滯不前，市公所對此強調仍會持續與當地商家與居民溝通。

彰化市第1條友善人行道位於大埔路，第2條人行道則位於中華路、和平路與孔門路等周邊路段；市公所另規劃在彰師大進德校區前的進德路與「餐廳街」實踐路畫設友善人行道，希望能改善行人與車爭道亂象。

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進德路由公所上網招標6次卻都流標，所幸持續與當地居民溝通，在居民與彰師大學生高度支持下順利發包，目前進德路道路兩側都已刨除並鋪設水泥等工程，原定4月初完工，由於適逢農曆春節停工，因此工程預計在5月完工。

彰師大的學生對於進德路、實踐路施設友善人行道多表示贊成，並指他們平常都會到進德路、實踐路用餐，經常要走在大馬路上與車輛爭道，相當危險。不過實踐路至今仍有許多店家、居民持反對意見，因此出現進德路施工中，實踐路進度卻遲滯不前。

彰化市公所工務課長蔡佳松說，進德路50公尺長路段友善人行道經費350萬元，目前工程如火如荼進行中，預計5月完工；至於實踐路240公尺長的友善人行道，他們會持續加強與地方溝通，讓工程能順利進行。

彰化市彰師大進德路友善人行道拚5月完工。（彰化市市公所提供）

彰化市實踐路友善人行道進度受阻，還要持續與地方溝通。（彰化市市公所提供）

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