北海道生態之美登台！若狹政信攝影展開展 見證台日保育情誼

若狹政信（Wakasa Masanobu）是擁有超過30年專業經驗的北海道知名自然生態攝影師與攝影導遊。（福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供）

擁有超過30年專業經驗的北海道知名自然生態攝影師與攝影導遊若狹政信（Wakasa Masanobu），今（25）日起至4月2日，在日本台灣交流協會台北事務所文化廳舉辦「北海道X台灣交流紀念攝影展」，展出他鏡頭下的北海道生態及四季風光；主辦單位社團法人福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍說，這不僅是一場視覺饗宴，更是台灣與北海道生態保育情誼又一個重要的里程碑。

王國衍說，福爾摩沙野鳥保育協會去年11月與北海道鶴居村簽署MOU，象徵與日方在野鳥保育、棲地復育以及環境教育上，進入更深層、更實質的交流階段。這幾個月來，雙方互動密切，從野鳥交流到資訊共享，他深刻感受到鶴居村對於丹頂鶴（Red-crowned Crane）如家人般的守護情懷。

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他表示，提到北海道的生態推廣，若狹政信絕對是靈魂人物。他不僅是一位技巧高超的攝影大師，更是一位資深的鳥類導遊。在他的鏡頭下，丹頂鶴不再只是冰雪中的點綴，而是充滿生命張力的存在。他能捕捉到丹頂鶴在清晨薄霧中求偶起舞的優雅姿態，每一張照片背後，都藏著他對自然的敬畏與保育的呼籲。

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王國衍表示，丹頂鶴是北國的守護神，台灣則是許多候鳥南遷的重要驛站。雖然兩地氣候迥異，但對待生態環境的初心是一致的。這次攝影展，若狹政信將他在北海道長期觀察的珍貴畫面帶到台灣，讓國人不必遠行，就能感受那份震撼人心的「北國之美」，也希望讓更多人了解丹頂鶴面臨的挑戰，同時進一步深化福爾摩沙野鳥協會與鶴居村的連結，促進台日交流。

協會指出，若狹政信出生於北海道帶廣，擁有超過30年的專業經驗，專長於拍攝北海道的自然風光與野生動物，如白尾海雕、虎頭海雕、雪之妖精「銀喉長尾山雀」等；也常與旅遊公司合作舉辦攝影主題旅遊，帶領學員前往北海道各地的生態熱點進行深度拍攝，作品多次在台灣、香港、韓國及日本展出。相關資訊可參考福爾摩沙野鳥保育協會粉絲專頁https://www.facebook.com/share/p/1N3xCSn2NC/。

若狹政信（Wakasa Masanobu）的作品，紀錄豐富的北海道自然生態。（福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供）

若狹政信（Wakasa Masanobu）的作品，紀錄豐富的北海道自然生態。（福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供）

若狹政信（Wakasa Masanobu）的作品，紀錄豐富的北海道自然生態。（福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供）

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