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    首頁 > 生活

    抓周、搬搬樂、爬行賽今開放報名！雲林寶寶樂幸福4/18登場

    2026/03/25 08:35 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府將在虎尾綜合社會福利館舉辦寶寶樂幸福童樂活動，安排抓周、爬行大賽等趣味競賽。今日中午12點起開放活動報名。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣府將在虎尾綜合社會福利館舉辦寶寶樂幸福童樂活動，安排抓周、爬行大賽等趣味競賽。今日中午12點起開放活動報名。（圖由雲林縣政府提供）

    親子同樂！雲林縣政府4月18日將在虎尾綜合社會福利館盛大舉辦「2026年寶寶樂幸福」童樂活動，安排20組傳承傳統古禮抓周體驗，還有爬行大賽、小手搬搬樂等趣味競賽。縣府表示，今（25）日中午12點起開放活動報名，歡迎家長帶寶貝們度過週末時光。

    雲林縣副縣長陳璧君指出，少子化問題已成為國安危機，孩子是國家未來的希望，因此縣府近年來積極推動各項育兒津貼與社福政策，如前年及去年推出「萬寶龍」計畫，成功為縣內催生1萬1469名新生兒，縣府共計投入7.2億元經費補助，而今年起推動第三胎加碼至10萬元，提供實質的支持。

    社會處長林文志表示，為提供更多親子同樂機會，4月18日在虎尾舉辦「寶寶樂幸福」童樂活動，當天除有20組的傳統古禮抓周活動外，更有各48組的爬行大賽、小手搬搬樂以及考驗親子默契的趣味競賽，如爬行大賽讓8位寶寶為一組，看誰最先衝向爸媽的懷抱，今天12點至4月12日17點前開放報名，每人限報一組不得重複報名，額滿為止。

    陳璧君表示，除精彩競賽外，還特別規劃感覺統合體驗區，提供豐富的感知教玩具讓小寶貝探索，並設有全家福拍照區，現場也結合社福宣導攤位，提供育兒補助、托育資源及各項婦幼福利諮詢，讓家長在陪伴孩子遊玩之餘，也能掌握第一手的實用福利資訊。

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